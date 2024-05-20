Türk Mutfağı Haftası'nda Türkiye'nin eşsiz lezzetleri dünya sahnesinde

Emine Erdoğan Himayesinde Türk Mutfağı Haftası Başlıyor: Türkiye'nin Lezzetleri Dünyaya Tanıtılacak

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası, Türkiye'nin eşsiz lezzetlerini ve mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak için çeşitli etkinliklerle başlıyor. Yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde özel bir program ve sergi düzenlenecek.

Türk Mutfağı Kültürüne Odaklanan Özel Program ve Sergi

Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' temasıyla öne çıkacak. Bu özel program ve sergi kapsamında Türk mutfağının zenginliği ve çeşitliliği vurgulanacak. Ayrıca, Türkiye’nin coğrafi çeşitliliğinin ve Türk misafirperverliğinin mutfak kültürüne yansımalarına da özel bir vurgu yapılacak.

Mutfak Kültüründe Paylaşım ve Geleneğin Önemi

Programda, sadece yemeklerin değil, aynı zamanda kültürün, geleneğin ve duygudaşlığın da paylaşıldığı vurgusu yapılacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinin zengin mutfak kültürü, konuklarla paylaşılacak ve özel bir video gösterimi eşliğinde anlatılacak.

Sergi ve Diğer Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenecek olan sergi ve dijital deneyim alanları da etkinlikler arasında yer alacak. Ziyaretçiler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ait mutfak araç gereçleri, el emeği dokuma işleri ve sofra sunumları gibi unsurları görebilecekler. Ayrıca, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek sergide, coğrafi işaretli ürünler de tanıtılacak.

