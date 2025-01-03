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Türk Müziğinin Efsanesi Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle 79 yaşında vefat etti. Sevenleri derin üzüntü içinde.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:37
Türk Müziğinin Efsanesi Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Ferdi Tayfur'un Vefatı

Türk müziğinin ikon isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 79 yaşındaki sanatçının vefat haberi, Antalya'daki Medical Park Hastanesi Kompleksi tarafından duyuruldu.

Hastane Açıklaması

Hastane yetkilileri, Tayfur'un 16 Aralık'ta askeri uçakla tedavi için hastaneye getirildiğini ve daha önceki mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat olduğunu belirtti. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, 19.38'de hayata gözlerini yumdu.

Cenaze Töreni

Cenaze işlemleri için hastane önünde dua edilip, cenaze aracı ile Antalya Havalimanı'na uğurlandı. Vali Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, sanatçının yakınlarına taziye dileklerini iletti. Ayrıca, hastane önünde Tayfur için lokma dağıtıldı.

Defin Tarihleri

Ferdi Tayfur'un cenazesi, 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde törenle uğurlanacak. Ardından Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacak ikindi namazının sonrasında Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

Hayranların Duyguları

Ferdi Tayfur'un vefat haberi sonrası hayranları hastane önünde toplandı. Gözyaşları içinde dua eden hayranlar, araçlarından sanatçının şarkılarını seslendirdi. Hayranlardan Ayşegül Can, "Bu sesi bir daha kaybetmeyeceğiz," diyerek hislerini dile getirdi. Murat Aygın ise, "Ferdi Baba, aileden biri gibiydi," ifadelerini kullandı.

Tayfur'un Hastane Süreci

Ferdi Tayfur, 15 Aralık’ta Marmaris’teki evinde rahatsızlandıktan sonra önce bir hastaneye, ardından Muğla’ya sevk edilmişti. Burada yürütülen tedavi sonrası 16 Aralık'ta Antalya’daki hastaneye nakledilmiş ve sinüs ameliyatı geçirmişti. Daha önce de Antalya'da stent takıldığı ve diyaliz tedavisi gördüğü biliniyordu.

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi....

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi. Sanatçı Tayfur'un cenazesi hastane önüne getirilen cenaze aracına konuldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, yakınları ve hayranlarının katılımıyla dua edildi ve cenaze İstanbul'a götürülmek üzere Antalya Havalimanına uğurlandı.

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi....

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi. Sanatçı Tayfur'un cenazesi hastane önüne getirilen cenaze aracına konuldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, yakınları ve hayranlarının katılımıyla dua edildi ve cenaze İstanbul'a götürülmek üzere Antalya Havalimanına uğurlandı.

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