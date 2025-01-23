Türk Öğrenciler Farsça için İran'da Tahran Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

Tahran'da Kültürel Birliktelik

Türkiye'de Farsça öğrenim gören Türk öğrenciler, İran'ın Sadi Vakfı tarafından düzenlenen Fars Dili ve Edebiyatları Müsabakaları çerçevesinde Tahran'a giderek Tahran Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Başarıların Kutlandığı Ziyaret

Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç tarafından kabul edilen öğrenciler, Farsça'daki başarılarını ve edebiyatla ilgili ilgilerini paylaştılar. Kırlangıç, öğrencilerin bu alanda gösterdikleri başarıları tebrik ederek, kültürel etkileşimin önemine vurgu yaptı.

Kırlangıç, Farsça öğreniminin yalnızca bir dil bilmekle kalmayıp, farklı kültürler, tarihler ve düşünce sistemlerini anlamada büyük bir kapı araladığını belirtti. Öğrencilere, bu geziden elde edecekleri kültürel birikimle akademik çalışmalarını daha derinlemesine yapabileceklerini ifade etti.

Öğrencilerin Görüşleri

Öğrenciler, İran'ın kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatını elde ettiklerini ve Farsça öğrenmenin kendilerine büyük bir dilsel ve kültürel perspektif kazandırdığını dile getirdiler.

Büyükelçi Kırlangıç, AA muhabirine verdiği demeçte, "Sadi Vakfı'nın konuğu olarak akademisyenler ve Farsça öğrenen bir grup genci Büyükelçiliğimizde ağırladık," dedi. Kırlangıç, iki ülke arasındaki bu tür etkileşimlerin yüksek potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

İlişkilerin Gelişimi

Kırlangıç, İran-Türkiye Ortak Kültür Yılı kapsamında çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini ve bu konu üzerine Kültür Bakanlıkları ile işbirliğinin sürdüğünü belirtti. Farsça öğretiminin Türkiye'deki geçmişine de değinen Kırlangıç, özellikle Selçuklu dönemindeki öneminden bahsetti.

Öğrencilere, ödül olarak kazandıkları İran gezisinde öğrenci Emine Vural da yer aldı. Vural, Mevlana'nın eserlerini kendi dilinde okumak için Farsça'ya ilgi duyduğunu dile getirdi.

Öğrenci Ender Songur ise, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin her zaman sıkı olduğunu ve bu tür etkinliklerin ilişkileri daha da güçlendireceğini düşünerek, gençler arasında Farsça öğrenme ilgisinin arttığını vurguladı.

Türkiye'de Farsça öğrenim gören Türk öğrenciler İran'da Tahran Büyükelçiliğini ziyaret etti. İran'ın Sadi Vakfı bünyesinde düzenlenen Fars Dili ve Edebiyatları Müsabakalarında dereceye giren öğrencilere verilen İran gezisi ödülü kapsamında Tahran'a gelen öğrenciler Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (sağda) tarafından kabul edildi.

Türkiye'de Farsça öğrenim gören Türk öğrenciler İran'da Tahran Büyükelçiliğini ziyaret etti. İran'ın Sadi Vakfı bünyesinde düzenlenen Fars Dili ve Edebiyatları Müsabakalarında dereceye giren öğrencilere verilen İran gezisi ödülü kapsamında Tahran'a gelen öğrenciler Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (sağda) tarafından kabul edildi.