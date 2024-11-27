Türk Öğretmen Dilek Livaneli, Birleşik Krallık'ta Yaşam Boyu Başarı Ödülü Aldı

Dilek Livaneli'nin Ödül Başarısı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kumköy İlkokulu'nda yürüttüğü projelerle 2014 yılında Varkey Gems Vakfı tarafından dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Dilek Livaneli, Birleşik Krallık'ta düzenlenen She Inspires Awards 2024 yarışmasında yaşam boyu başarı ödülüyle onurlandırıldı.

Türkçe Ana Dil Eğitim Programı

Livaneli, Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarına yönelik geliştirdiği Türkçe Ana Dil Eğitim Programı sayesinde İngiltere’de, UNESCO'ya bağlı International School of London'da öğretmenlik görevine devam ediyor.

Ödül Töreni ve Verilen Mesajlar

She Inspires Foundation tarafından organize edilen ve 16 ülkeden 10 bin öğretmenin katıldığı bu prestijli yarışmada, Livaneli önce 16 kadın finalist arasına girdi, ardından birinci seçilerek ödül aldı. Manchester'da düzenlenen törenle ödülünü alan Livaneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her kesimden kadının cesaret ve başarı örnekleri sergilediği bu gecede Türkiye'yi temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Başarısını tüm kadınlara armağan ettiğini vurgulayan Livaneli, şu ifadeleri kullandı: "Bu başarımı ülkem başta olmak üzere tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum. Her kadının kendi yaşamının kahramanı olduğuna inanıyorum. Hayallerimin peşinden koştum. Köy okulu öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe uzanan hikayemin ilham verici olmasından mutluluk duyuyorum. Uluslararası sahnelerde ülkemin bir Türk kadını olarak temsil etmeye devam edeceğim. Kazandığım ödüllerden ziyade kazandığım gönüllerin mutluluğunu yaşıyorum."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kumköy İlkokuludaki projeleriyle 2014'te Varkey Gems Vakfınca dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Dilek Livaneli (fotoğrafta), Birleşik Krallık'ta bulunan She Inspires Foundation tarafından düzenlenen "She Inspires Awards 2024" yarışmasında da yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Livaneli, Manchester şehrinde düzenlenen törenle yaşam boyu başarı ödülünü aldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kumköy İlkokuludaki projeleriyle 2014'te Varkey Gems Vakfınca dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Dilek Livaneli (fotoğrafta), Birleşik Krallık'ta bulunan She Inspires Foundation tarafından düzenlenen "She Inspires Awards 2024" yarışmasında da yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Livaneli, Manchester şehrinde düzenlenen törenle yaşam boyu başarı ödülünü aldı.