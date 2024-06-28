Türk satranççılar Avrupa’da tarih yazdı! Genç milliler Rodos'tan büyük başarıyla döndü

Türk satrancı, Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Genç millilerimiz, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'ndan büyük başarılarla döndü. Türkiye, 12 yaş kızlar kategorisinde şampiyon olurken, 12 yaş genel kategoride de ikincilik elde etti. Bu tarihi başarı, ülkemizin satranç alanındaki yükselen grafiğini bir kez daha ortaya koydu.



TÜRKİYE, AVRUPA’DA ZİRVEDE

Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından 20-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Türk genç satranççılar, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Rodos Adası'nda düzenlenen turnuvaya toplamda 190 sporcu katıldı. Türkiye, bu turnuvada 14 sporcu ve 4 antrenörle temsil edildi.

12 YAŞ KIZLARDA ŞAMPİYONLUK

Türkiye’yi 12 yaş kızlar kategorisinde Apaydın Satranç ve Spor Kulübü’nden Neris Hatuk ve Tuana Abak temsil etti. Genç satranççılarımız, üstün bir performans sergileyerek şampiyonluk kupasını ülkemize kazandırdı. Bu başarı, Türkiye'nin satranç alanında ne kadar güçlü bir altyapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

12 YAŞ GENELDE İKİNCİLİK

12 yaş genel kategoride ise Fatma Yılmaz Spor Kulübü’nden Baver Yılmaz, Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi ve Çınar İçöz’den oluşan takımımız ikincilik elde etti. Baver Yılmaz 1. masada birinci, Mehmet Alper Çelebi 3. masada ikinci, Sarp Şahin ise 2. masada üçüncü olarak önemli bireysel başarılara da imza attı.

18 yaş genel kategoride IM Adar Tarhan 1. masada ikinci olurken, FM Arda Çamlar 2. masada ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. 12 yaş kızlar kategorisinde Tuana Abak, 1. masada birincilik elde ederek Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.



ÖDÜL TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR

Şampiyonada kupa ve madalyalarını Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay’dan alan genç satranççılar, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Tulay, sporcularımızın başarıları karşısında duyduğu gururu ifade ederek, "Türk satrancı Avrupa’da tarih yazmaya devam ediyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Avusturya, Ermenistan, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Ukrayna, İsviçre, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail’den toplam 190 sporcu katıldı. Turnuva, 12 yaş genel/kızlar ve 18 yaş genel/kızlar olmak üzere 4 kategoride takım turnuvası formatında gerçekleştirildi.



GENÇLERİMİZ AVRUPA’DA TÜRKİYE RÜZGARI ESTİRDİ

TSF Başkanı Gülkız Tulay, genç millilerin Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek şunları söyledi: “Rodos’ta 1 altın, 1 gümüş madalya ve sporcularımızın bireysel masa dereceleri ile Türkiye rüzgârı estirdik. 12 yaş kızlar kategorisinde genç ustalarımız harika bir sonuca imza atarak şampiyonluğa uzandı. 12 yaş genel kategoride de gençlerimiz ikinci oldu. Türk satrancının yıldızları mücadele ettikleri her şampiyonadan başarıyla dönüyor. Avrupa’da ve dünyada Türk satrancı ve Türk yıldızları konuşuluyor. Genç sporcularımız, azmi, disiplini ve sıkı çalışmasıyla her şampiyonada öne çıkıyor."

Türkiye’yi temsil eden takımlar, Rodos’ta ROSATOM’un desteğiyle mücadele etti. TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Türkiye’yi onurla temsil eden sporcularımızın yanı sıra antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve her zaman destek veren ailelerimizi kutluyorum. Rusya Devlet Nükleer Şirketi ROSATOM’un bu şampiyonada sporcularımızı desteklemesi ve bu Avrupa başarısına sağladıkları katkıları da bizim için çok değerli ve anlamlı. Avrupa heyecanımızda yanımızda olan ve değerli sponsorlarımızdan biri olan ROSATOM’a da çok teşekkür ediyorum” dedi.



ROSATOM’DAN DESTEK MESAJI

ROSATOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov da, Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu ve ikincilik kazandıran genç satranççıları kutladı. Voronkov, “Altın madalya ve gümüş madalya kazanan sporcuları ve bu şampiyonada mücadele eden tüm Türk satranççılarını ayrı ayrı kutluyorum. Finale ulaşmak ve ülkenizi böylesine prestijli bir turnuvada temsil etmek zaten bir zaferdir. Ayrıca, sabırları ve profesyonellikleri sayesinde çocuklarımız bu kadar yükseklere ulaşabildi. Türk satrancının zaferinin bir parçası olmaktan ve bu coşkuyu paylaşmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının geleceğinin çok parlak olduğunu ve gençlerimizle büyük gurur duyduklarını belirtti. “Satranca yapılan her yatırım, ülkenin geleceği için de önemli bir yatırım demektir. Gençlerimiz, her şampiyonada başarılarıyla bizleri gururlandırıyor” diyerek, satrancın ülke genelinde daha da yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

