Türk Savunma Sanayi, ALTAY Tanklarıyla Yeni Bir Dönüm Noktasında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl en az 3 ALTAY tankını seri üretimden çıkaracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:02
Türk Savunma Sanayi, ALTAY Tanklarıyla Yeni Bir Dönüm Noktasında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii'nden Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, basın toplantısında 2023 yılı hedeflerini paylaştı. Görgün, bu yıl en az 3 ALTAY tankının seri üretimden çıkarılarak Türk ordusuna teslim edileceğini belirtti. Üretim sürecinin, ana ve alt yüklenicilerle birlikte yoğun bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Altıncı Nesil Uçak Geliştirilecek

Görgün, altıncı nesil uçakların geliştirilmesine de değinerek, bu süreçte kendi özgün yaklaşımlarını benimsediklerini söyledi. Ülkemizin bu alanda güçlü bir konuma gelmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Arenada Yükseliyor

Türk savunma sanayisinin sadece kendi güvenlik güçlerine değil, ihtiyaç duyan diğer ülkelere de üretim gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Görgün, insan kaynağını geliştirme konusuna özel önem verdiklerini ifade etti.

NATO Organizasyonları Türkiye'de Yapılacak

Görgün, Türkiye'de iki büyük NATO organizasyonu yapacaklarının müjdesini verdi. Bu organizasyonların biri İstanbul, diğeri ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

2025 İçin Heyecan Verici Gelişmeler Bekleniyor

Görgün, savunma sanayi sektöründeki tüm unsurların uyumlu bir şekilde çalışarak 2025'te önemli gelişmeler yaşanacağına dikkat çekti. Yerlilik oranının yüksek olduğu projelerin ekosistemi besleyeceğini dile getirdi.

Savunma Sanayii Ürünlerinin Sivil Sektöre Uygulanması

Görgün, savunma sanayi ürünlerinin yalnızca askeri alanda kalmayıp, sivil sektörlerde de kullanılacağını açıkladı. Örneğin sağlık teknolojileri ve ulaşım sistemleri gibi alanlarda bu ürünlerin uygulanabileceğini belirtti.

İhracat Rakamları Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz yıl, yurt içine teslim edilen sistemlerin ekonomik katkısının minimum 40 milyar dolar olduğunu dile getiren Görgün, 40'a yakın ülkeye savunma sanayii ürünleri ihraç ettiklerini belirtti. Bu ürünler arasında araçlar, muhafaza sistemleri ve mühimmat var.

Son olarak, ALTAY tankı ile ilgili olarak, “Bu yıl en az 3 tankı seri üretimden çıkartıp orduya teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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