Türk Savunma Sanayisi, Defense News Top 100'de 5 Şirketle Temsil Ediliyor

Türk Savunma Sanayisi, Global Arenada Gücünü Gösterdi

ABD merkezli savunma sanayi değerlendirmesi Defense News Top 100'de, Türk şirketlerinin sayısı 5'e çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Türk Şirketleri Listeye Girdi

2023 yılı itibarıyla, Türk savunma sanayi firmaları ASELSAN 42, TUSAŞ 50, Roketsan 71, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 84 ve ASFAT 94. sırada yer aldı. MKE, bu yıl ilk kez listeye girmeyi başardı.

Sıralamalarda Yükseliş

Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN, bu yıl 42. sıraya yükselirken, TUSAŞ 58'den 50'ye, ASFAT ise 100'den 94. sıraya terfi etti. Böylelikle, tüm Türk firmaları sıralarını yükseltti.

Listenin İlk 10'u

Defense News Top 100'de ilk 10 sırada, 6 firma ABD, 3 firma Çin ve 1 firma Birleşik Krallık'tan olmak üzere dağılım gerçekleşti. Lockheed Martin birinciliğini korurken, Aviation Industry Corporation of China ve RTX onu takip etti.

Türkiye'nin Başarısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin gelişim sürecinde önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, Türkiye'nin bu başarı ile dünyada 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri olmasını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine dikkat çekerek, savunma sanayi ekosisteminin sürekli olarak daha fazla başarı hedeflediğini ifade etti.