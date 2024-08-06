Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türk Savunma Sanayisi, Defense News Top 100'de 5 Şirketle Temsil Ediliyor

Defense News Top 100 listesinde Türk savunma sanayi şirketleri sıralarını yükseltti, toplamda 5 Türk firması yer aldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:17
Türk Savunma Sanayisi, Defense News Top 100'de 5 Şirketle Temsil Ediliyor

Türk Savunma Sanayisi, Global Arenada Gücünü Gösterdi

ABD merkezli savunma sanayi değerlendirmesi Defense News Top 100'de, Türk şirketlerinin sayısı 5'e çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Türk Şirketleri Listeye Girdi

2023 yılı itibarıyla, Türk savunma sanayi firmaları ASELSAN 42, TUSAŞ 50, Roketsan 71, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 84 ve ASFAT 94. sırada yer aldı. MKE, bu yıl ilk kez listeye girmeyi başardı.

Sıralamalarda Yükseliş

Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN, bu yıl 42. sıraya yükselirken, TUSAŞ 58'den 50'ye, ASFAT ise 100'den 94. sıraya terfi etti. Böylelikle, tüm Türk firmaları sıralarını yükseltti.

Listenin İlk 10'u

Defense News Top 100'de ilk 10 sırada, 6 firma ABD, 3 firma Çin ve 1 firma Birleşik Krallık'tan olmak üzere dağılım gerçekleşti. Lockheed Martin birinciliğini korurken, Aviation Industry Corporation of China ve RTX onu takip etti.

Türkiye'nin Başarısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin gelişim sürecinde önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, Türkiye'nin bu başarı ile dünyada 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri olmasını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine dikkat çekerek, savunma sanayi ekosisteminin sürekli olarak daha fazla başarı hedeflediğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak