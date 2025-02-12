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Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Stratejik Anlaşmalara İmza Attı

ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya'da önemli işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:22
Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Stratejik Anlaşmalara İmza Attı

Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Stratejik Anlaşmalara İmza Attı

ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya'daki stratejik işbirliklerini güçlendirmek amacıyla önemli anlaşmalara imza attı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk gelen bu ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji ve altyapı gibi öncelikli alanlarda ortaklıkların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldılar.

Bu kapsamda, her iki liderin huzurunda çok sayıda anlaşma imzalandı. ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın savunma sanayi ekosistemine katkı sağlamak amacıyla Endonezyalı Republikorp firmasıyla askeri haberleşme sistemlerinin üretimi için ortak bir girişim şirketi kurma kararı alındığı belirtildi. Ayrıca, Endonezya İnsansız Deniz Aracı Projesi'nde ASELSAN savaş ve elektronik sistemlerinin satışı konusunda işbirliği yapılmasını öngören çerçeve anlaşması da imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise; “Savunma sanayisi firmalarımız ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya’daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Endonezya İş Forumu, bu işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağladı.” denildi.

Türkiye, yüksek teknolojiye dayalı çözümleriyle dost ve müttefik ülkelerle ortak projeler geliştirmeye devam ediyor.

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