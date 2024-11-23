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Türk Savunma Sanayisi Geleceğin Muharebe Ortamına Hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi, geleceğin savaş ortamına hazırlanmak için teknolojik dönüşümlere odaklanıyor. Osman Okyay, bu sürecin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:48
Türk Savunma Sanayisi Geleceğin Muharebe Ortamına Hazırlanıyor

Türk Savunma Sanayisi Geleceğe Yön Veriyor

Türk savunma sanayisi, sahip olduğu yetenekler ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda "geleceğin muharebe ortamı"na hazırlanıyor. Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, 26-27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek olan "Geleceğin Askeri - Future Soldier 2024" etkinliğine dair açıklamalarda bulundu.

Teknolojik Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu

Okyay, teknolojik gelişmelerin savaş kavramında köklü değişiklikler yarattığını belirtti. Sadece fiziksel anlamda savaşan askerlerin dönemi kapanıyor; savaş alanları dijital ve siber ortamlara da kayıyor. Okyay, "Savaşlar fiziksel alanda değil, dijital ve siber ortamlarda da yönetilmeye başlandı. Otonom sistemler ve geniş veri analitiği, geleceğin savaşlarının şekillenmesinde belirleyici olacak," dedi.

Türkiye’nin Uyum Kapasitesi ve Prototipleme İhtiyacı

Klasik cephe savaşlarının yerini asimetrik ve robotik operasyonlara bıraktığını vurgulayan Okyay, Türkiye’nin güçlü uyum kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. "Hızlı prototipleme yeteneğimiz, bize büyük avantaj sağlıyor. Bu kabiliyet, savunma sektöründe hızla ürün geliştirme ve pazar tecrübesi kazanmamızı sağlıyor," şeklinde konuştu.

Avrupa’nın Yeniden Savunma Yatırımları

Okyay, ABD’nin savunma teknolojilerine yaptığı yatırımların yanı sıra, Avrupa'nın savunma sanayiine yönelik yeniden yapılandırma çabalarının arttığını kaydetti. "Avrupa, Rusya-Ukrayna çatışması sonrası savunma sanayisi altyapısını yeniden kurmak zorunda kaldı. Türkiye, 40 yıllık tecrübesiyle bu noktada şanslı bir konumda yer alıyor," dedi.

Organizasyonun Önemi ve Hedefleri

Osman Okyay, "Geleceğin Askeri - Future Soldier 2024" organizasyonunun askeri teknolojiler ve savunma sanayisindeki en son gelişmelere odaklanacağını belirtti. Uluslararası katılımla gerçekleştirilecek etkinlikte, otonom sistemler, yapay zeka ve büyük veri gibi konular masaya yatırılacak.

Bu organizasyon, hem bilgi paylaşımı hem de sektörler arası iş birliğini teşvik etmeyi hedefliyor. Okyay, yerli savunma sanayi firmalarının son teknoloji ürünlerinin de katılımcılarla buluşacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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