Türk Savunma Sanayisi IDEAS 2024 Fuarında

Türk Savunma Sanayisi IDEAS 2024'te

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği desteğiyle Türk savunma sanayisi, Pakistan'ın Karaçi şehrinde bugün başlayan IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde ürünlerini tanıtıyor. Etkinlik, 22 Kasım'a kadar sürecek.

Etkinliğe Katılan Firmalar

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 4 gün boyunca devam edecek olan IDEAS 2024'e, dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonlar ve savunma sanayisi üreticileri katılıyor. Her iki yılda bir gerçekleştirilen bu büyük etkinliğe, SSB liderliğinde, Türkiye'den 21 firma katılıyor.

Öne Çıkan Türk Firmaları

IDEAS 2024'e katılan Türk savunma sanayisi firmaları arasında ASELSAN, ASFAT, Girsan, Gürbüz Trade Havacılık, HAVELSAN, İŞBİR, Karel, Kar Metal, MİLKAB, MİLSOFT, MKE, Pals Elektronik, DLG TACTICAL, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, IDEF, STM, TİSAŞ, TUSAŞ ve ULAK bulunuyor.

Ürünler ve Teknolojiler

Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah, deniz, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca, etkinlik boyunca ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler paylaşılacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.