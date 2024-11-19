DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,68 -0,14%
ALTIN
2.914,5 -0,46%
BITCOIN
3.167.461,48 -0,34%

Türk Savunma Sanayisi IDEAS 2024 Fuarında

Türk savunma sanayisi, IDEAS 2024 fuarında 21 firmayla yer alıyor ve yeni ürünlerini tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:43
Türk Savunma Sanayisi IDEAS 2024 Fuarında

Türk Savunma Sanayisi IDEAS 2024'te

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği desteğiyle Türk savunma sanayisi, Pakistan'ın Karaçi şehrinde bugün başlayan IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde ürünlerini tanıtıyor. Etkinlik, 22 Kasım'a kadar sürecek.

Etkinliğe Katılan Firmalar

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 4 gün boyunca devam edecek olan IDEAS 2024'e, dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonlar ve savunma sanayisi üreticileri katılıyor. Her iki yılda bir gerçekleştirilen bu büyük etkinliğe, SSB liderliğinde, Türkiye'den 21 firma katılıyor.

Öne Çıkan Türk Firmaları

IDEAS 2024'e katılan Türk savunma sanayisi firmaları arasında ASELSAN, ASFAT, Girsan, Gürbüz Trade Havacılık, HAVELSAN, İŞBİR, Karel, Kar Metal, MİLKAB, MİLSOFT, MKE, Pals Elektronik, DLG TACTICAL, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, IDEF, STM, TİSAŞ, TUSAŞ ve ULAK bulunuyor.

Ürünler ve Teknolojiler

Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah, deniz, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca, etkinlik boyunca ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler paylaşılacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Senatör Van Hollen, İsrail'e Silah Satışını Engellemeye Destek Veriyor
2
Uzmanlar Türkiye'nin İklim Yol Haritasını Değerlendirdi: Hedefler ve Stratejiler
3
2025 Sağlık Bakanlığı Bütçesi TBMM Komisyonunda Görüşülmeye Başlandı
4
Kuruyan Ceviz Ağaçlarını Satranca Dönüştürüyor
5
MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Özel Etkinlikler Düzenliyor
6
Fatih'in Altın Madalyalı İmamı: Kan Bağışlarıyla Hayat Kurtarıyor
7
Bahçeli'den Vurucu Açıklamalar: 'Cumhur İttifakı Türk Milletinin Özüdür'

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı