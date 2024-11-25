Türk Savunma Sanayisi'nden Dron Tehditlerine Karşı 'TUNÇ' Kalkanı

Boğaziçi Savunma'dan Dronlara Karşı Yeni Sistem

Türk savunma sanayisi, insansız hava araçlarının (dron) tehditlerine karşı geliştirdiği yenilikçi çözümlerle güçleniyor. Bu bağlamda, İLTER TUNÇ Mobil Radarlı Karıştırma ve Aldatma Sistemi kullanıma sunuldu. Bu sistem, dronların uydu iletişimini keserek konumlarını yanıltma işlevi görüyor.

Boğaziçi Savunma Teknolojileri'nin Hedefleri

Dron tehditlerine karşı etkili ürünler geliştiren Boğaziçi Savunma Teknolojileri, yeni sistemleriyle birlikte ürün yelpazesini genişletiyor. Genel Müdürü Cevdet Kaplan, dron savar sistemlerinde uzmanlaştıklarını ifade ederek son olarak SAHA Expo'da üç farklı dron savar sistemini tanıttıklarını söyledi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Dron Tehditleri

Kaplan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda basit dronların zırhlı araçları imha etme kabiliyetini hatırlatarak, geliştirdikleri ürünlerin bu soruna çözüm sunduğunun altını çizdi. Şirket, tank ve zırhlı araçlar için 5 kilometreye kadar etkili dron savar sistemleri üretiyor.

İLTER TUNÇ ile Sınır Güvenliği

Kaplan, İLTER TUNÇ’un Jandarma Genel Komutanlığı için üretildiğini belirterek, sistemin sınır hatlarında ve geniş alanlarda dronları etkisiz hale getirmeye odaklandığını aktardı. Bu sistemin radar ve elektrooptik sistemler taşıdığını, talep edilmesi halinde füze ve silah sistemleriyle de donatılabileceğini bildirdi.

Gelişmiş Radyo Frekansı Tespiti

İLTER TUNÇ, 400 megahertzden 6 gigahertz'e kadar radyo frekanslarını tespit edebiliyor ve çevresel koşullara göre insansız hava araçlarını 25-30 kilometre mesafeden izleyebiliyor. Ayrıca, karıştırma yeteneği ile birlikte 20 megahertzden 18 gigahertz'e kadar geniş bir spektrumda dronları etkisiz hale getirme kabiliyeti sunuyor.

Dronlar İçin Zorlu Günler

Kaplan, bu sistemin hem terör örgütleri tarafından modifiye edilen dronları hem de devletler arasında kullanılan sofistike hava araçlarını karıştırma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, insansız hava araçlarının uydu iletişimini etkisiz hale getirerek, savaş alanında önemli bir avantaj sağladıklarını ifade etti.

Cevdet Kaplan, birçok ülkeden bu sisteme yönelik yüksek talep olduğunu sözlerine ekleyerek, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki etkisini artırmaya devam ettiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.