DOLAR
34,25 0,01%
EURO
37,1 -0,16%
ALTIN
3.009,04 -0,51%
BITCOIN
2.306.329,97 0,53%

Türk Savunma Sanayisi SAHA EXPO'da Yeniliklerini Tanıtıyor

SAHA EXPO, Türk savunma sanayisinin en son teknolojilerini sergilemek için İstanbul'da gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:04
Türk Savunma Sanayisi SAHA EXPO'da Yeniliklerini Tanıtıyor

Türk Savunma Sanayisi SAHA EXPO'da İleri Teknolojilerini Tanıtıyor

Türk savunma sanayisi, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında öne çıkıyor. Fuarda, Bayraktar KIZILELMA gibi Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağının yanı sıra Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI gibi yerli insansız hava araçları da sergileniyor.

SAHA İstanbul'un Düzenlediği Fuar

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen bu fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve çeşitli bakanlıkların destekleriyle gerçekleştiriliyor. Katılım sayısı ise 120’den fazla ülkeden 1478 firma ile oldukça yüksek.

Baykar'dan Önemli Katkılar

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, Bayraktar İHA ailesinin tüm üyelerinin fuarda sergileneceğini belirtti. Ayrıca, yeni ürünler arasında mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1 ve 2 gibi ürünlerin de yer aldığını açıkladı.

Roketsan'ın Yenilikleri

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, fuarda 20’ye yakın ürün tanıttıklarını ve karadan havaya, havadan denize, denizden uzaya birçok ürün sunduklarını açıkladı. Ayrıca, üç yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştireceklerini ifade etti.

ASELSAN'ın Yeni Ürün Lansmanları

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarda 10 yeni ürünlerini tanıtacaklarını ve ilk 9 ayda KOBİ’lere 1,6 milyar dolar sipariş verdiklerini vurguladı.

HAVELSAN Yenilikçi Teknolojilerle Sahne Alıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, dijital birlik teknolojilerin tanıtımı için fuarda çeşitli ürünlerini sergileyeceklerini belirtti.

SAHA EXPO’nun Geniş Katılımı

Fuara 178 yabancı alım heyeti ve 312 resmi heyetin katılımı bekleniyor. Farklı paneller ve işbirliği anlaşmalarıyla dolu etkinlik, 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İnsansız hava araçlarından füze sistemlerine Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ileri...

İnsansız hava araçlarından füze sistemlerine Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ileri teknolojiler SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıtılıyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnsansız hava araçlarından füze sistemlerine Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ileri...

İnsansız hava araçlarından füze sistemlerine Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ileri teknolojiler SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıtılıyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı
2
Antalya'da Güneşli Hava ile Deniz Keyfi
3
Samsun'da Fıstık Yutma Olayı: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Lübnan Açıklaması
5
Küresel Isınma ve Orman Yangınlarının Sağlık Üzerindeki Etkileri
6
CHP'den Yenidoğan Çetesi Soruşturması İçin Suç Duyurusu
7
Konya'da Polisi Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak