Türk Savunma Sanayisi SAHA EXPO'da Yeniliklerini Tanıtıyor

Türk Savunma Sanayisi SAHA EXPO'da İleri Teknolojilerini Tanıtıyor

Türk savunma sanayisi, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında öne çıkıyor. Fuarda, Bayraktar KIZILELMA gibi Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağının yanı sıra Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI gibi yerli insansız hava araçları da sergileniyor.

SAHA İstanbul'un Düzenlediği Fuar

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen bu fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve çeşitli bakanlıkların destekleriyle gerçekleştiriliyor. Katılım sayısı ise 120’den fazla ülkeden 1478 firma ile oldukça yüksek.

Baykar'dan Önemli Katkılar

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, Bayraktar İHA ailesinin tüm üyelerinin fuarda sergileneceğini belirtti. Ayrıca, yeni ürünler arasında mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1 ve 2 gibi ürünlerin de yer aldığını açıkladı.

Roketsan'ın Yenilikleri

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, fuarda 20’ye yakın ürün tanıttıklarını ve karadan havaya, havadan denize, denizden uzaya birçok ürün sunduklarını açıkladı. Ayrıca, üç yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştireceklerini ifade etti.

ASELSAN'ın Yeni Ürün Lansmanları

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarda 10 yeni ürünlerini tanıtacaklarını ve ilk 9 ayda KOBİ’lere 1,6 milyar dolar sipariş verdiklerini vurguladı.

HAVELSAN Yenilikçi Teknolojilerle Sahne Alıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, dijital birlik teknolojilerin tanıtımı için fuarda çeşitli ürünlerini sergileyeceklerini belirtti.

SAHA EXPO’nun Geniş Katılımı

Fuara 178 yabancı alım heyeti ve 312 resmi heyetin katılımı bekleniyor. Farklı paneller ve işbirliği anlaşmalarıyla dolu etkinlik, 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İnsansız hava araçlarından füze sistemlerine Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ileri teknolojiler SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıtılıyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnsansız hava araçlarından füze sistemlerine Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ileri teknolojiler SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıtılıyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, gazetecilere açıklamalarda bulundu.