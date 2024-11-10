Türk Savunma Sanayisi ve İnovasyon: 10 Kasım 2024 Gündemi

Türk Savunma Sanayisinin "Çok Hafif" Aracı Güçlendi

Kurulmuş olan KARAHAN TS-2, Türkiye'nin ilk yerli ağır makineli tüfeği CANiK M2 QCB ile donatıldı. Çok hafif taktik tekerlekli araç, tam otonom insansız silah kulesi ile de görev yapabilme kapasitesine sahip. Bu yenilik, araçların arazi hareket kabiliyetini ve ateş destek kapasitesini artırarak, muharebe sahasında etkili performans sunmasını sağlayacak.

Dış Mekan Süs Bitkilerine Kalite Standardı Geliyor

Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi Yusuf Evren Doğan, Türkiye’nin süs bitkisi pazarında dünya lideri olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Almanya’daki Osnabrück Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Martin Thieme-Hack ise, Türkiye ile yürütülen projede kalitelerin tanımlanmasının pazara hizmet etme biçimlerini dönüştüreceğini vurguladı.

Marmara Denizi Anlık İzleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, kuzeydeki fay hattının olası depremleri nedeniyle deniz seviyesindeki değişikliklerin izlenmesi gerektiğini ifade etti. Şu anda 24 istasyonla edilen izlemeler sayesinde, deniz seviyesi değişiklikleri anında ölçülerek bilgi akışı sağlanmaktadır.

Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık'ta Başlıyor

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık itibarıyla devreye girecek. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç sürücüleri kış lastiklerini bir an önce değiştirmeleri konusunda uyardı. Lastik değiştirme ücretleri ise 600 ile 1250 lira arasında değişiyor.

IEA Başkanı Türkiye'nin Temiz Enerji Adımlarını Değerlendirdi

Fatih Birol, Türkiye’nin temiz enerji konusundaki ilerlemelerini umut verici bulduğunu belirtti. Ülkenin potansiyelinin büyük olduğunu dile getiren Birol, hedeflere ulaşma konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Dünyanın Değerli İlaç Şirketleri Yatırımcısını Mutlu Etti

Ocak-ekim döneminde dünyanın en değerli ilaç şirketi Eli Lilly, 787,68 milyar dolarlık değere ulaştı. Bu süreçte, ilaç şirketleri arasında en yüksek performansı gösteren Eli Lilly olurken, en çok değer kaybeden firma Merck & Co. oldu.

Türkiye'nin İnternet Büyümesi Hız Kazanıyor

ICANN CEO'su Sally Costerton, Türkiye’nin internet trafiğindeki Büyümenin gözlemlendiğini ve ICANN akreditasyonlu 10 kayıt kuruluşunun mevcut olduğunu bildirdi.

Otomotiv İhracatının Yüzde 83'ü Avrupa'ya Gerçekleşti

Ocak-ekim döneminde, Türkiye'nin otomotiv ihracatı 25,3 milyar dolara ulaştı ve bu miktarın yüzde 83’ü Avrupa ülkelerine yapıldı.

Balıklı Rum Hastanesi Restore Edilerek Eski Günlerine Dönüyor

130 yıllık hastane yangın sonrası büyük hasar görmüştü. Vakfın başkanı Konstantin Yuvanidis, yapılan restorasyon çalışmalarıyla binanın dış cephesinin tamamlandığını, iç kısmında ise daha fazla masraflı tadilatların sürdüğünü belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.