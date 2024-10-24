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Türk Savunma Sanayisinden Terör Saldırısına Karşı Güçlü Mesaj

TUSAŞ, terör saldırısının ardından yerli ve milli savunma sistemleri ile havalanarak birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:13
Türk Savunma Sanayisinden Terör Saldırısına Karşı Güçlü Mesaj

Terör Saldırısı Sonrası Türk Savunma Sanayisinden Etkileyici Gösterim

TUSAŞ, Kahramankazan'daki tesislerinde, terör saldırısından hemen sonra çalışmalarına kesintisiz devam ederek yerli ve milli savunma sistemlerini hava ile buluşturdu. HÜRKUŞ ve HÜRJET uçaklarının yanı sıra GÖKBEY ve ATAK helikopterleri de havalandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Türk mühendislerin titiz çalışmalarıyla geliştirilen hava araçları, dünkü terör saldırısına karşı verilen birlik ve beraberlik mesajının bir parçası oldu. TUSAŞ personeli sabah erken saatlerde iş başı yaparak olumsuz olaylara rağmen projelere devam etti. Mesej İnternet Üzerinden Verildi

TUSAŞ, internet sitesi aracılığıyla "Birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırının üstesinden geleceğiz. Ülkemizin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde bir mesaj yayımladı.

Hava Araçları ile Uçuş Gösterisi

Sabah saatlerinden itibaren, Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, eğitim uçağı HÜRKUŞ ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in yanı sıra T129 ATAK Taarruz Helikopteri ve T70 Genel Maksat Helikopteri de uçuş gerçekleştirdi. Bu hava gösterileri, savunma sanayindeki kararlılık ve dayanışmayı simgeliyor.

SAHA EXPO Fuarında Yaşananlar

Birleşik bir mesaj daha SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda verildi. Anma törenine Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı gibi birçok üst düzey yöneticinin katılımı dikkat çekti. Törende, Türk bayrağının dalgalanması ve şehitlerin anılması, birlikteliğin öncüsü oldu.

Bağımsız Savunma Sanayisi Vurgusu

Etkinlikte, terör saldırısının Türkiye'nin bağımsızlık hedefinde bir engel oluşturamayacağı mesajı verildi ve savunma sanayisindeki kararlılığın daha da güçlenerek devam edeceği ifade edildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gözbebeği kuruluşlarından TUSAŞ, terör saldırısı sonrası...

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gözbebeği kuruluşlarından TUSAŞ, terör saldırısı sonrası faaliyetlerini kesintiye uğratmadan devam ederken Türk mühendislerince üretilen HÜRKUŞ'tan (fotoğrafta) HÜRJET'e, GÖKBEY'ten ATAK'a kadar yerli ve milli sistemler birbiri ardına havalanarak "gök vatan"da gövde gösterisi yaptı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gözbebeği kuruluşlarından TUSAŞ, terör saldırısı sonrası...

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gözbebeği kuruluşlarından TUSAŞ, terör saldırısı sonrası faaliyetlerini kesintiye uğratmadan devam ederken Türk mühendislerince üretilen HÜRKUŞ'tan (fotoğrafta) HÜRJET'e, GÖKBEY'ten ATAK'a kadar yerli ve milli sistemler birbiri ardına havalanarak "gök vatan"da gövde gösterisi yaptı.

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