Türk SİHA'larından PKK/YPG'ye büyük darbe: Kamışlı'da terör tesisleri hedef alındı

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, 17 Nisan gecesi Türk Hava Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Hava saldırılarının ardından bölgeye top atışları da yapıldı. Operasyonda, terör örgütünün barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları olmak üzere toplam 89 hedefi ve en az 480 teröristi etkisiz hale getirildi. Operasyon, Türkiye'nin BM Antlaşması'nın 51'inci maddesi doğrultusunda meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yaptığı açıklandı.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe Kılıç adı verilen hava harekatında terör örgütünün Kamışlı bölgesindeki altıdan fazla tesisini SİHA'larla vurdu. Bu tesisler arasında çimento ve elektrik santrali de bulunuyordu. Operasyonda çok sayıda terör hedefi etkisiz hale getirildi.