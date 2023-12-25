Türk SİHA'larından PKK/YPG'ye büyük darbe: Kamışlı'da terör tesisleri hedef alındı

Suriye'nin Kamışlı şehrinde Türk yapımı insansız hava araçları (SİHA), PKK/YPG terör örgütünün elinde bulunan çimento fabrikası ve elektrik santrali gibi 6'dan fazla noktayı bombaladı. Teröristlerin hakim olduğu bölgede siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi.

Türk SİHA'larından PKK/YPG'ye büyük darbe: Kamışlı'da terör tesisleri hedef alındı
Yayın Tarihi:

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, 17 Nisan gecesi Türk Hava Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Hava saldırılarının ardından bölgeye top atışları da yapıldı. Operasyonda, terör örgütünün barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları olmak üzere toplam 89 hedefi ve en az 480 teröristi etkisiz hale getirildi.  Operasyon, Türkiye'nin BM Antlaşması'nın 51'inci maddesi doğrultusunda meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yaptığı açıklandı.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe Kılıç adı verilen hava harekatında terör örgütünün Kamışlı bölgesindeki altıdan fazla tesisini SİHA'larla vurdu. Bu tesisler arasında çimento ve elektrik santrali de bulunuyordu. Operasyonda çok sayıda terör hedefi etkisiz hale getirildi.

Öne Çıkanlar
Akbank'tan 200.000 TL düşük faizli kredi! Acele edin 6 gün sonra bitiyor Akbank'tan 200.000 TL düşük faizli kredi! Acele edin 6 gün sonra bitiyor
Mülakatsız memur alımı başlıyor! Listeden hemen şartlara bakın: Aradığınız işi bulmuş olabilirsiniz! Mülakatsız memur alımı başlıyor! Listeden hemen şartlara bakın: Aradığınız işi bulmuş olabilirsiniz!
Kızılay bu kadrolarda boş yer açtı! KPSS şartsız personel alımı Kızılay bu kadrolarda boş yer açtı! KPSS şartsız personel alımı
Çok Okunanlar
O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı Ehliyet ve kimlik kartı yenilemek isteyenlere iyi haber verildi! Ehliyet ve kimlik kartı yenilemek isteyenlere iyi haber verildi! Arsa alırken bunları bilmeyen yandı! Bir anda tapusuz ve parasız kalabilirsiniz Arsa alırken bunları bilmeyen yandı! Bir anda tapusuz ve parasız kalabilirsiniz TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? Bilecik'te 14 Köpeğin Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı Bilecik'te 14 Köpeğin Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı Zonguldak'taki gemi faciasından bir acı haber daha Zonguldak'taki gemi faciasından bir acı haber daha