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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerinde 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 12:14
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerinde 8 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE PKK'YA OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerinde PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son operasyonlar neticesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede güvenlik güçleri, terör örgütlerinin sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılarını önlemek amacıyla aktif olarak operasyonlarını devam ettiriyor.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE PKK/YPG HEDEFLERİNE OPERASYON

TSK'nın bir diğer önemli başarısı ise Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda ortaya çıktı. Bu bölgelerde tespit edilen 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek bölgedeki terör tehdidi azaltılmış oldu. Operasyonlar, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için kararlılıkla sürdürülüyor.

Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede sadece sınırları içinde değil, aynı zamanda sınır ötesinde de etkin bir politika izliyor. Bu çerçevede TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK ve YPG hedeflerine yönelik düzenli operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Terör örgütlerine karşı yürütülen bu operasyonlar, Türkiye'nin milli güvenliğini koruma ve bölgede istikrarı sağlama çabalarının bir parçası olarak belirtiliyor..

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