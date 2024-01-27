Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gerçeği aratmayacak nefes kesen tatbikat

Ruhsatsız silah, mermi, uyuşturucu ve dijital malzeme şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulundu. 12 kişi Alanya'da 3 gün emniyette tutulduktan sonra dün mahkemeye gönderildi. Mahkeme, suç örgütü lideri İsmail Süner ve 11 kişiyi tutukladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gerçeği aratmayacak nefes kesen tatbikat
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TSK'nın köpekleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Kahramanmaraş'taki depremlerde başarı gösterdi. Bu köpeklerden bazıları Bursa'nın Gemlik ilçesinde zor eğitimlere tabi tutuluyor. 

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda 7 farklı alanda uzmanlaşan köpekler, TSK'nın kritik bölgelerindeki görevlerine hazırlanıyor. Bu alanlar "bomba ve mayın arama, iz takip, arama, keşif, devriye ve narkotik madde arama" olarak belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri

Teröristlerle çatışmanın olduğu yerlerde "Alman Çoban, Labrador ve Belçika Malinois" ırkı köpekler görev alıyor. Bu köpekler, mayın ve el yapımı patlayıcılar ile tuzakları yüzde 100 bulabiliyor. 

Dedektörlerden daha az hata yaptıkları söylenen bu köpekler, eğitimde alana konulan mayın ve patlayıcıları bulup yerlerini işaretliyor. Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda eğitilen köpekler, diğer köpeklerden farklı olarak ipe bağlı olmadan arama yapabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri

Köpek yavruları 3 aylık bakımdan sonra 2 bölükte teste giriyor ve yeteneklerine göre seçiliyor. Sonra 6 aylık sosyalleşme eğitimi başlıyor. 

Göreve hazırlanan köpek, son 3 ayda eğiticisiyle bağ kuruyor. Komutanlıkta ve sahada tatbikat yapan köpekler, Türkiye'nin her yerinde çalışıyor, özellikle terörle mücadele bölgelerinde.

Geçen sene Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Enkazlarda çalışan 29 köpek Gemlik'teki komutanlıktan geldi. Bu köpeklerden 5 tanesi Gemlik'ten sahaya gitti. 29 köpek, 78 kişiyi enkazdan çıkarmak için ekiplere yardım etti.

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