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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele

MSB basın toplantısında, Irak ve Suriye'deki operasyonlarla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:05
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele

MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyona dair kritik detaylar aktardı.

Terörle Mücadelede Son Durum

Aktürk, son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 1 Ocak'tan bu yana toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2,457 olduğunu ifade etti.

TSK'nın, terör yuvalarına yönelik kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin sığınakları ile ilgili önemli bulgular elde edildi. Aktürk, bu alanlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Sınır Güvenliği

Yaklaşık bir hafta içinde sınırdan geçmeye çalışan 188 kişinin yakalandığını ve 86,312 kişinin geçişinin engellendiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Yıl başından bu yana yakalanan toplam kişi sayısı 12,461 oldu," dedi ve bu verilerin ulusal güvenlik açısından önemini vurguladı.

Uluslararası İlişkiler

Aktürk, ayrıca Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen "Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı"na da değindi. Ayrıca, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarına karşı daha mantıklı bir yaklaşım benimsenmesi ve ateşkes görüşmelerinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Eğitim ve Tatbikatlar

Askeri eğitim ve tatbikatların da aralıksız sürdüğünü belirten Aktürk, farklı ülkelerde çeşitli tatbikatların gerçekleştirilmekte olduğunu belirtti.

Geçmişteki Şehitler Anıldı

Aktürk, 5 Kasım'daki kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ü de rahmetle andı. TSK, yeni alımlar ve etkinlikler kapsamında önemli duyurularda bulundu.Mehteran Birlik Komutanlığı da KKTC'de konser verecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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