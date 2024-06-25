Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kuzey Irak ve Suriye'de Teröre Darbe! 7 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, teröre ve teröristlere hiçbir yerde geçit verilmeyeceğini vurgulayarak, açıklamada ayrıca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu operasyonun, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.