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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kuzey Irak ve Suriye'de Teröre Darbe! 7 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarla 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 13:51
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kuzey Irak ve Suriye'de Teröre Darbe! 7 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, teröre ve teröristlere hiçbir yerde geçit verilmeyeceğini vurgulayarak, açıklamada ayrıca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu operasyonun, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

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