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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Operasyonel Başarılar ve Eğitim Faaliyetleri

MSB tarafından düzenlenen toplantıda son operasyonlar, sınır güvenliği ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:20
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Operasyonel Başarılar ve Eğitim Faaliyetleri

Yeni Başarılar ve Eğitim Faaliyetleri

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları üzerine bir basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Tuğamiral Zeki Aktürk önemli güncel bilgileri paylaştı.

38 Teröristin Etkisiz Hale Getirilmesi

Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 2023 yılı itibarıyla toplamda 1,763 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi. "İlgili operasyonlarımız sürdürülmekte ve sonuçlar dikkat çekicidir," dedi.

Hudut Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişlerin Engellenmesi

Son bir hafta içerisinde 337 kişinin yakalandığını ve bu yıl içinde sınırdan 70,712 kişinin yasa dışı geçmesinin önlendiğini bildiren Aktürk, "Sınırlarımız yoğun bir şekilde korunmaktadır," açıklamasında bulundu.

Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi

Irak ile yapılan güvenlik işbirlikleri hakkında bilgi veren Aktürk, Ankara'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısında, Türk ve Iraklı personelin birlikte çalışacağı bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacağını duyurdu.

Bakan Güler'in Yurtdışı Temasları

Bakan Yaşar Güler'in Malezya ve Endonezya ziyaretleri sırasında gerçekleştirdiği resmi görüşmelere de değinen Aktürk, bu temaslarda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

Aktürk, Gazze'deki saldırılar sonucunda artan can kaybı ve insani krize dikkat çekerek, uluslararası camiaya çağrı yaptı: "İsrail'in bu insanlık suçlarına karşı etkili önlemler alınmalıdır," ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de sürdürüyor. TCG Burgazada gemisinin Romanya'ya yaptığı liman ziyareti, çeşitli tatbikatlar ve deniz seyirleri ile özelleşiyor. "Bu tür faaliyetler, askeri birliğimizin gücünü artırmaktadır," dedi Aktürk.

Doğal Afetlerle Mücadele

Orman yangınları ile ilgili olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım faaliyetleri ve uçak destekleri hakkında bilgi veren Aktürk, "Kahraman personelimiz bu zorlu süreçte gece gündüz demeden görev yapmaktadır," diye ekledi.

Malazgirt Zaferi Etkinlikleri

Aktürk, 24-25 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında özel hava gösterileri düzenleneceğini duyurdu.

(Sürecek)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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