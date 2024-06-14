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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden PKK operasyonu! 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 14.06.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 13:46
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden PKK operasyonu! 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

OPERASYON DETAYLARI

TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonda, teröristlerin belirlenen bölgelerdeki tespit edilmesi üzerine hava destekli operasyon düzenlendiği açıklandı. Operasyon sonucunda Metina bölgesinde bulunan 2 PKK mensubunun ve Fırat Kalkanı bölgesindeki 1 PKK/YPG üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

TERÖRİSTLER İÇİN "HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL!"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlere yönelik net bir mesaj verilerek, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" vurgusu yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütleriyle mücadelede kararlılığını sürdürdüğü ve sınırların iç ve dış güvenliğini sağlama konusundaki kararlı tutumunu devam ettirdiği belirtildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE OPERASYONEL STRATEJİ

TSK'nın bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bu tür operasyonların, sınırların hemen yakınında güvenlik tehditlerini bertaraf etmek için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Irak ve Suriye'nin belirli bölgelerindeki terör unsurlarına yönelik operasyonların, bölgede istikrarın ve güvenliğin korunması adına stratejik bir adım olduğu ifade edildi.

PKK terör örgütü, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da terör faaliyetlerine devam eden bir örgüt olarak biliniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü operasyonlar, hem Türkiye'nin sınırlarını koruma hem de bölgede barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına önemli rol oynuyor.

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