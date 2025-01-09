Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Tişrin Barajı Açıklaması: Terörle Mücadele Sürecek

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tişrin Barajı'nda terör örgütlerinin istikrarsızlık yaratma çabalarına karşı kararlı olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:03
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Tişrin Barajı Açıklaması: Terörle Mücadele Sürecek

MSB: Tişrin Barajı'nda Terörle Mücadele Kesin Sürecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, stratejik önemli bir nokta olan Tişrin Barajı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür kritik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarına karşı kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölgesel istikrar konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Tişrin Barajı'nın, potansiyel tehditler açısından önem taşıdığı belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konusundaki çabalarının sürdüğü ifade edildi.

MSB’nin değerlendirmeleri, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikalarının ve terörle mücadele stratejilerinin ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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