Türk Silahlı Kuvvetleri Orman Yangınlarıyla Mücadelede 13 Helikopter Görevlendiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 13 helikopterin İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere görev aldığını açıkladı.

Helikopter Sayısı Arttırıldı

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, İzmir'deki yangın söndürme faaliyetleri için 2 helikopterin daha görevlendirildiği ve bu sayede bölgede toplam 8 helikopterin hizmete sunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Şu an için toplam 13 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi. Bu çabaların, orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir katkı sağladığı vurgulanıyor.

Yangınların kontrol altına alınabilmesi için tüm ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığı kaydedildi.