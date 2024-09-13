Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru İçin Yola Çıktı

Yelkenle Türkiye Turu Rekor Denemesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" denemesi için yelken açtı. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu, Hopa'dan başlayan bu heyecan verici yolculukla, Türkiye'nin dört denizini geçerek tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Başlangıç Noktası Hopa

Yelkenli tekne, "DHO Civarina", Hopa Limanı'ndan yola çıktı. Türkiye Yelken Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleşen bu etkinlikte, 8 kişilik ekip, yelkenli tekne motorunun mühürlenmesinin ardından denize açıldı.

Rekor Hedefi

Takım, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçerek İskenderun Limanı'na ulaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl bu yolu 10 gün 2 saat 47 dakikada tamamlayarak rekor kıran Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularının rekorunu geçmeyi planlıyor.

Takım İle Hedefler

Deniz Harp Okulu Askeri Eğitim Başkanı Öğretmen Albay Murat Yavuzcan, basına yaptığı açıklamada, bu rekor denemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil ettiğini belirtti. Yavuzcan, "1600 deniz mili mesafe kat edeceğiz ve elbette hava koşulları ile mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Denizciliğe Adım Atan Gençler

Ekipteki üç Deniz Harp Okulu öğrencisi, bu deneyim ile denizcilik becerilerini geliştirecek. Yavuzcan, "Hedef, doğal şartlarda kazasız bir şekilde rekor denemesini tamamlamak" dedi.

Uğurlama Töreni

Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, ekipleri projenin başlangıç noktasına kadar uğurlayarak moral desteği sağladı.

Bu long yolculuk, katılımcıları için oldukça zorlu ama bir o kadar da değerli bir deneyim olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizcilik alanında gösterdiği bu azim, milli bir gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.