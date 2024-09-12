Türk Silahlı Kuvvetleri Terörle Mücadele Raporu

Son Gelişmeler

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 1 Ocak’tan itibaren Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlarda 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve toplamda 1963 teröristin yok edildiğini ifade etti.

Operasyonlar ve Hedefler

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik hava harekatları düzenlendiğini belirtti ve toplam 41 terör hedefinin imha edildiğini söyledi. Harekâtlarda 27 teröristin etkisiz hale getirildiği de açıklandı.

Sınır Güvenliği

Sınır güvenliği konusunda da bilgi veren Aktürk, 75.332 kişinin yasa dışı geçişinin engellendiğini ve 493 kişinin yakalandığını duyurdu. Terör örgütü mensubu 6 kişi de dahil olmak üzere, toplamda 10.091 kişi sınırdan geçmeye çalışırken yakalandı.

Uluslararası İşbirlikleri

Aktürk, son dönemde gerçekleştirilen uluslararası görüşmelere de değinerek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in çeşitli ülkelerdeki temaslarını ve imzalanan üçlü mutabakat metnini açıkladı. Güler’in Kazakistan ziyaretinin ardından iki ülke arasında ikili görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

İnsani Yardımına Yönelik Faaliyetler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insani yardım faaliyetlerine de dikkat çeken Aktürk, 31 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelede 102 helikopterin katkı sağladığını bildirdi.

Yeni Atamalar ve Eğitim Tatbikatları

Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, yeni kurulan Uzay Komutanlığı'na atanırken, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetleri de devam ediyor. 15-30 Eylül tarihleri arasında çeşitli tatbikatların düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Filistin’deki Durum

İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara da tepki gösteren Aktürk, bu durumu lanetleyerek ateşkes ve insani yardımların Gazze’ye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ulusal güvenliği sağlamada ve barışı koruma görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurgulamıştır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.