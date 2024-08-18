Türk Silahlı Kuvvetleri Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

TSK'nın Yangınla Mücadele Faaliyetleri
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son günlerde ülke genelinde etkili olan yangınlarla mücadele etmek için önemli bir adım attı. İzmir, Aydın ve Bolu illerinde yangın söndürme çalışmalarına toplamda 16 helikopter ile kesintisiz destek sağlıyor.
Helikopterlerin Dağılımı
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, helikopterler çeşitli bölgelerde etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor:
- İzmir'in Menderes ilçesinde 6 helikopter
- İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkisinde 2 helikopter
- İzmir'in Urla ilçesinde 2 helikopter
- Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 3 helikopter
- Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 helikopter
Yangın söndürme faaliyetleri tüm hızıyla devam etmekte ve TSK, bu zor koşullarda vatandaşların güvenliği için üzerlerine düşeni yerine getirmektedir.