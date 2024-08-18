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Türk Silahlı Kuvvetleri Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

TSK, 16 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu'da yangınla mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:27
Türk Silahlı Kuvvetleri Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

TSK'nın Yangınla Mücadele Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son günlerde ülke genelinde etkili olan yangınlarla mücadele etmek için önemli bir adım attı. İzmir, Aydın ve Bolu illerinde yangın söndürme çalışmalarına toplamda 16 helikopter ile kesintisiz destek sağlıyor.

Helikopterlerin Dağılımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, helikopterler çeşitli bölgelerde etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor:

  • İzmir'in Menderes ilçesinde 6 helikopter
  • İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkisinde 2 helikopter
  • İzmir'in Urla ilçesinde 2 helikopter
  • Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 3 helikopter
  • Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 helikopter

Yangın söndürme faaliyetleri tüm hızıyla devam etmekte ve TSK, bu zor koşullarda vatandaşların güvenliği için üzerlerine düşeni yerine getirmektedir.

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