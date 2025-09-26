Türk Sinema Ustaları Bakü'de Öğrencilerle Buluştu

Hülya Koçyiğit, Berk Oktay, Anıl Altan ve Duygu Sönmez, Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri kapsamında Bakü'de öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:20
Yerli Düşünce Derneği etkinliğinde deneyim paylaşımı

Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri için Bakü'de bulunan Türk sinema oyuncuları, Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi. Yerli Düşünce Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında, söyleşi Bakü Yunus Emre Enstitüsü nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, usta oyuncular Hülya Koçyiğit, Berk Oktay ve Anıl Altan ile sanat yönetmeni Duygu Sönmez katıldı. Öğrenciler, Türk sinemasının deneyimli isimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kariyer hikâyeleri ve mesleki tavsiyeler

Oyuncular, kariyer yolculuklarını ve hem kamera önü hem de kamera arkası deneyimlerini paylaştı. Gençlere mesleki tavsiyelerde bulunan sanatçılar, pratik öneriler ve sektörde karşılaşılan zorluklara dair gözlemlerini aktardı.

Konuşmalarda, Türkiye ile Azerbaycan arasında sinema alanında ortak projelerin artırılmasının önemi vurgulandı. Sanatçılar, kültürel iş birliklerinin iki ülke arasındaki bağları güçlendireceğine dikkat çekti.

Yoğun ilgi ve kapanış

Öğrenciler, etkinlik boyunca sorularıyla ilgi gösterdi; sanatçılar gençlerin heyecanının sinema dünyasında yeni başarılara işaret ettiğini belirtti. Etkinlik, hatıra fotoğrafları ile sonlandırıldı.

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?