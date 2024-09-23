Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Tomris Giritlioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ne yazık ki, 57 yaşında bu mücadeleyi kaybederek hayata gözlerini yumdu. Kariyerine birçok unutulmaz yapım sığdıran Giritlioğlu, yönetmen, senarist ve yapımcı kimlikleriyle Türk televizyon dizileri ve sinemasına büyük katkılarda bulundu. Özellikle "dönem dizisi" kavramının Türkiye’deki öncülerinden biri olan Giritlioğlu, geride bıraktığı eserlerle her daim hatırlanacak.



TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Tomris Giritlioğlu, 1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan sanatçının babası, o dönem Kadınhanı’nda hakimlik yapan Ali Arcak, annesi ise Sakine Arcak’tı. Çocukluk yıllarının büyük bir kısmı Adana’da geçen Giritlioğlu, ilkokul 3. sınıftan itibaren TED Ankara Koleji’nde eğitimine devam etti. Yükseköğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Üniversite yıllarında sinemaya olan ilgisi giderek artan Giritlioğlu, sinema yönetmeni olma hayaliyle bu yolda ilk adımlarını attı. Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT’de çevirmen olarak çalışmaya başladı. 1977 yılında TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Bu evlilikten 1980 yılında Ilgaz adında bir oğlu dünyaya geldi.

TRT'DE BAŞLAYAN KARİYER YOLCULUĞU

TRT’de çevirmen olarak başladığı kariyerinde kısa süre içinde yükseliş gösteren Tomris Giritlioğlu, TRT'nin Çocuk Programları ve Eğitim Kültür Bölümleri'nde asistanlık yaptı. Daha sonra Belgesel Programlar Müdürlüğü’ne geçerek "Tabletten Belgesele" ve "Beyoğlu" adlı iki belgesel çekti.

1988 yılına gelindiğinde TRT'nin Drama Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1989'da ilk filmi "Kantodan Tangoya" ile yönetmenlik kariyerine başladı. Bu filmle birlikte Giritlioğlu, sinema dünyasında kalıcı bir iz bırakacağının sinyallerini vermeye başlamıştı.

FİLM DÜNYASINDAKİ YÜKSELİŞİ

Tomris Giritlioğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi, 1991 yılında çektiği "Suyun Öte Yanı" oldu. Film, 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü ve En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı. Aynı zamanda 4. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi İkinci Film Ödülü'ne layık görüldü.

1994 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ünlü eseri "Yaz Yağmuru" nu sinemaya uyarladı. Ardından, 1995 yılında "80. Adım" adlı filmi ile Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nü, İstanbul Film Festivali’nde ise En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı.

SALKIM HANIM'IN TANELERİ VE GÜZ SANCISI İLE ZİRVEYE ÇIKTI

Tomris Giritlioğlu’nun sinema kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 1999 yılında yönetmenliğini yaptığı "Salkım Hanım’ın Taneleri" oldu. Film, Türkiye’nin yakın tarihindeki acı olayları ele almasıyla dikkat çekti ve Giritlioğlu’na Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü kazandırdı. Aynı zamanda Ankara Uluslararası Film Festivali’nde de Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü aldı.

Bu başarıyı 2008 yılında tamamladığı "Güz Sancısı" filmi izledi. Salkım Hanım’ın Taneleri filminin devamı niteliğinde olan bu yapım, dönemin siyasi ve toplumsal olaylarını derinlemesine işleyen başarılı bir film olarak Türk sinemasında önemli bir yere sahip oldu.

TELEVİZYON DİZİLERİNDE YENİLİKÇİ BİR İMZA

Tomris Giritlioğlu, sadece sinema alanında değil, televizyon dünyasında da çok sayıda projeye imza attı. TRT’den 2002 yılında emekli olduktan sonra özel televizyonlar için dizi projeleri üretmeye başladı. Türkiye'de dönem dizisi anlayışının öncülerinden biri olarak "Çemberimde Gül Oya", "Ihlamurlar Altında", "Hatırla Sevgili" ve "Asi" gibi dizilerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle "Çemberimde Gül Oya" ve "Hatırla Sevgili", Türk televizyonculuğunda unutulmaz eserler arasında yer alıyor. Bu diziler, Türkiye’nin yakın tarihini izleyiciye farklı bir bakış açısıyla sunarak dönem dizilerine olan ilgiyi artırdı. Giritlioğlu’nun yapımcı ya da proje tasarımcısı olarak yer aldığı diğer diziler arasında "Gönülçelen", "Kasaba", "Bu Kalp Seni Unutur mu?" ve "Her Şeye Rağmen" gibi yapımlar da bulunuyor.

Türk sinema ve televizyon dünyasına büyük katkılarda bulunan Tomris Giritlioğlu, ardında birçok başarılı proje ve unutulmaz eser bırakarak 57 yaşında hayatını kaybetti. Onun eserleri, dönem dizisi ve sinema projeleriyle Türk izleyicisinin hafızasında uzun yıllar boyunca yer alacak.