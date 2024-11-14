Türk Şirketleri Web Summit 2024'te Dünya ile Buluştu

TÜRKİYE'DEN 50'DEN FAZLA ŞİRKET WEB SUMMIT 2024'TELER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen Web Summit 2024 etkinliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erkul, Türkiye'den yaklaşık 50'den fazla şirket ile 10'a yakın farklı alanlardaki kamu kurumunun organizasyonda yer aldığını belirtti.

ETKİNLİKTE YER ALAN ÜLKELER

Web Summit 2024, 11 Kasım'dan bu yana devam etmekte olup, Avrupa'nın en büyük teknoloji organizasyonlarından biridir. Etkinlik, Türkiye, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi birçok ülkenin pavilyonlarına ev sahipliği yaparak 60'tan fazla ülkeden binlerce katılımcıyı ağırlıyor.

TÜRKİYE PAVİLYONU YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Erdem Erkul, Web Summit 2024'ün girişimciler ile yatırımcıların buluşma noktası olduğunu belirterek, Türkiye pavilyonunun ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Türk şirketlerinin ziyaretçilere sunduğu çözümlerin yanı sıra kamu kurumlarının Türkiye'ye yatırım çekme ve global markalara Türkiye'de ofis açma çağrıları yaptığını vurguladı.

#Togg DİKKAT ÇEKİYOR

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer unsur iseTogg oldu. Web Summit 2024'te sergilenen Togg, her gün binlerce ziyaretçinin yoğun ilgisini çekmekte.

YENİ FIRSATLAR VE İŞ BİRLİKLERİ

Bu yıl yapay zeka ve finansal teknolojilerin öne çıktığı etkinlikte, birçok Türk şirketinin uluslararası iş ortaklıkları yapmaya başladığını belirten Erkul, sonraki etkinliklerde de Türk şirketlerinin yer alacağına işaret etti. Erkul, "Gelecek yıllarda, 2025 yılı itibarıyla, Türk şirketleri ile dünya genelindeki önemli teknoloji organizasyonlarına katılmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.