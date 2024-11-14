DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,32 0%
ALTIN
2.823,01 0,71%
BITCOIN
3.113.456,7 -0,6%

Türk Şirketleri Web Summit 2024'te Dünya ile Buluştu

Web Summit 2024, Türkiye'nin güçlü teknoloji temsilcilerini dünya ile buluşturdu. 50'den fazla Türk şirketi etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:34
Türk Şirketleri Web Summit 2024'te Dünya ile Buluştu

TÜRKİYE'DEN 50'DEN FAZLA ŞİRKET WEB SUMMIT 2024'TELER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen Web Summit 2024 etkinliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erkul, Türkiye'den yaklaşık 50'den fazla şirket ile 10'a yakın farklı alanlardaki kamu kurumunun organizasyonda yer aldığını belirtti.

ETKİNLİKTE YER ALAN ÜLKELER

Web Summit 2024, 11 Kasım'dan bu yana devam etmekte olup, Avrupa'nın en büyük teknoloji organizasyonlarından biridir. Etkinlik, Türkiye, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi birçok ülkenin pavilyonlarına ev sahipliği yaparak 60'tan fazla ülkeden binlerce katılımcıyı ağırlıyor.

TÜRKİYE PAVİLYONU YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Erdem Erkul, Web Summit 2024'ün girişimciler ile yatırımcıların buluşma noktası olduğunu belirterek, Türkiye pavilyonunun ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Türk şirketlerinin ziyaretçilere sunduğu çözümlerin yanı sıra kamu kurumlarının Türkiye'ye yatırım çekme ve global markalara Türkiye'de ofis açma çağrıları yaptığını vurguladı.

#Togg DİKKAT ÇEKİYOR

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer unsur iseTogg oldu. Web Summit 2024'te sergilenen Togg, her gün binlerce ziyaretçinin yoğun ilgisini çekmekte.

YENİ FIRSATLAR VE İŞ BİRLİKLERİ

Bu yıl yapay zeka ve finansal teknolojilerin öne çıktığı etkinlikte, birçok Türk şirketinin uluslararası iş ortaklıkları yapmaya başladığını belirten Erkul, sonraki etkinliklerde de Türk şirketlerinin yer alacağına işaret etti. Erkul, "Gelecek yıllarda, 2025 yılı itibarıyla, Türk şirketleri ile dünya genelindeki önemli teknoloji organizasyonlarına katılmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİA'dan Her Ay Yeni Yayın Önerisi: İlk Kitap Nizamülmülk'ün Siyasetname'si
2
Bakan Ersoy, Öğrencilerin Kültürel Miras Bilincine Dikkat Çekti
3
Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı
4
Türkiye ve Azerbaycan'dan Tarımda Güçlü İşbirliği Mesajı
5
İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan: "Trump Nobeli İstiyor!"
6
KVKK, Sosyal Medya Platformu X'e 1 Milyon 470 Bin Lira Ceza Kest
7
Denk Partisi, İsrailli Taraftarların Yargılanmasını Talep Ediyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak