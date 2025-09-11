Türk Sosyal Medya Kullanıcıları Yisrael Katz'ı Görüntülü Aradı

Türk sosyal medya kullanıcılarının İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü araması ve ekran görüntülerinin paylaşılması İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

Olay İsrail basınında geniş yer buldu

İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısı sonrasında Türk sosyal medya kullanıcılarının İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü araması ülke basınında gündem oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN, söz konusu aramayı yapanların "Türk hackerlar" olduğunu, Katz'ın aramayı cevapladığını ve aramanın ekran görüntülerinin paylaşıldığını bildirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının Katz'ın telefon numarasını paylaşmasının ardından çok sayıda tehdit mesajı geldiği iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi de Katz'ın cevapladığı görüntülü aramanın ekran görüntülerinin sosyal medyada yayıldığını aktardı.

Katz'ın yıllardır aynı telefon numarasını kullandığı ve bu numaranın geçmişte çeşitli gruplarda dolaşıma girdiği belirtildi.

Basına yansıyan haberler üzerine ABD merkezli X platformundan açıklama yapan Katz, dünyanın çeşitli ülkelerinden organize olarak telefonuna mesajlar ve aramalar bırakıldığını söyledi.

