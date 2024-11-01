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Türk STK'ların Lübnan'a 1000 Ton Yardım Gönderimi

Türk sivil toplum kuruluşları Lübnan'a 1000 ton yardım malzemesi gönderdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:19
Türk STK'ların Lübnan'a 1000 Ton Yardım Gönderimi

Türk STK'lar Lübnan'a Yardımda Bulundu

Türkiye'den sivil toplum kuruluşları (STK), Lübnan'a yönelik düzenledikleri yardım seferberliği ile yaklaşık 1000 ton yardım malzemesi gönderdi. "Lübnan İçin Hemen Şimdi" sloganıyla başlatılan bu kampanya, 9 farklı STK'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yardım Malzemeleri Beyrut Limanı'na Ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Fetih Vakfı, Sadakataşı Derneği, Darul Eytam Vakfı, Yetim Vakfı, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği ve Umut Ol İnsani Yardım Derneği tarafından hazırlanan yardım gemisi, Beyrut Limanı'na ulaştı. Limanda yapılan karşılama törenine AK Parti Milletvekili Hasan Turan, Lübnan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Murad, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Muhammed Hayr katıldı.

Büyükelçi Ulusoy'dan Açıklamalar

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, "İsrail saldırganlığının hedefi olan dost ve kardeş Lübnan’ı yalnız bırakmadığımızı bir kez daha gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, 25 Eylül tarihinde 30 ton tıbbi malzeme, ilaç ve gıda yardımı ile 9 Ekim'de 300 tona yakın insani yardım gönderildiğini hatırlattı.

Milletvekili Turan'dan Sert Mesaj

AK Parti Milletvekili Turan, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu soykırım yaparken, dünya güçlerinin destek için bölgeye savaş gemileri gönderdiğini" belirtti. Ayrıca, Siyonist rejimin saldırılarının durması için uluslararası topluma seslenerek, "bu katliam ve işgali durdurun, hemen ateşkes yapın" çağrısında bulundu.

Lübnan Hükümeti'nden Teşekkür Mesajı

Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Muhammed Hayr, Türkiye’ye yardımlarından dolayı teşekkür etti ve bu desteğin Lübnan hükümetine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'den sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a yaklaşık...

Türkiye'den sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a yaklaşık 1000 ton yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan Türk gemisi başkentteki Beyrut Limanı'na ulaştı.

Türkiye'den sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a yaklaşık...

Türkiye'den sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a yaklaşık 1000 ton yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan Türk gemisi başkentteki Beyrut Limanı'na ulaştı.

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