Türk Teknoloji Şirketleri Dubai GITEX'te İhracat Fırsatlarını Büyütüyor

HİB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, GITEX'te 60 civarı Türk firmasıyla yer aldıklarını, Dubai'nin bölge ve küresel açılımlar için önemli bir kapı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:00
TOLGA YANIK - Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, Dubai'de düzenlenen teknoloji fuarı GITEX Global'deki Türk firmalarının büyük çoğunluğunun fuara en az 1-2 defa katılmış şirketler olduğunu belirterek, "Sayımız artıyor. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Turcorn firmalarıyla geldi. Toplamda burada 60 civarında Türk firması var." dedi.

GITEX'in kapsamı ve Türkiye temsilciliği

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl 45'inci kez düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. Fuar, 17 Ekim'e kadar sürüyor ve katılımcılar yapay zekâdan siber güvenliğe kadar geliştirdikleri teknolojileri sergiliyor.

Türk şirketlerinin güçlü olduğu alanlar

Bağören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracata yönelik şirket katılımlarını artırmaya çalıştıklarını ve GITEX'in bu açıdan en önemli etkinliklerden biri olduğunu vurguladı. Türk teknoloji sektörünün rekabetçi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Özellikle bankacılık ve fintek sektöründe dünyada en iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Oyun sektöründe de ilk 5'teyiz. Siber güvenlikte ise savunma sanayimizdeki gelişmeler sonrasında rekabetçi durumdayız."

Tekrar katılımın önemi ve bölgesel avantaj

Bağören, fuarlara bir kez gelmenin yeterli olmadığını, senelerce tekrar katılım gerektiğini vurguladı. GITEX'teki Türk firmalarının çoğunun en az 1-2 kez fuara katıldığını belirterek, "Firmalar bu katılımlarının meyvelerini topluyorlar. Sayımız artıyor. ..." ifadesini kullandı. Ayrıca Dubai'nin sadece yerel satış hedefi olmadığını, bölge ve küresel pazarlara açılan bir kapı olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Çevredeki coğrafyayı burası temsil ediyor. Dubai'de fuarlardan başlayıp Amerika'da satış yapmış şirketlerimiz var. Dolayısıyla Dubai çok daha geniş bir şemsiye veriyor."

Ekosistem avantajı ve potansiyel

Bağören, Türk firmalarının Dubai'de avantajlı olduğunu; bunun nedenlerini kültürel yakınlık, mesafe ve Dubai'de yerel bir yazılım ekosisteminin olmamasıyla açıkladı: "Almanya dediğiniz zaman on binlerce yazılım şirketi, yüzbinlerce mühendis var. Dubai'de öyle bir yerel ekosistem yok. Dolayısıyla Türk firmaları burada bu açıdan çok büyük avantaja sahipler."

İhracat hedefleri ve sektörün olgunlaşması

Türk şirketlerinin talepleri iyi karşıladığını ve fuarlara katılımlarının arttığını söyleyen Bağören, ihracatın başka yolunun olmadığını belirtti. Türkiye'nin 2024'te 5 milyar dolar bilişim teknolojileri ihracatı yaptığını hatırlatan Bağören, hedeflerine ilişkin, "Sahip olduğumuz teknolojiyle 15 milyar dolar ihracat yapıyor olmamız lazım. Bunun tek yolu da bu fuarlarla yurt dışına açılmak. GITEX sadece Dubai değil bütün dünyadan bu çeşit kanalları bulmak için çok ideal bir yer. Şu anda küreselde olmamız gereken yerle olan açığı hızla dolduruyoruz. Yazılım ve bilişim endüstrimiz dünyaya göre biraz geç olgunlaşmaya başladı ama o açığı çok hızlı kapatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

