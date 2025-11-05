Türk Telekom 2025 Üçüncü Çeyrek Sonuçları: Gelir %10,7, Net Kar 10,2 milyar TL

Türk Telekom, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi ve 5G ihale süreci gibi kritik eşikleri içeren dönemi güçlü performansla kapattı.

Finansal performans

2025’in üçüncü çeyreğinde konsolide gelirler geçen yılın aynı dönemine göre %10,7 artışla 59,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Üçüncü çeyrekteki FAVÖK, yıllık bazda %21,6 artışla 26,7 milyar TL olurken, FAVÖK marjı %44,9 olarak gerçekleşti. Şirketin üçüncü çeyrek net karı 10,2 milyar TL oldu ve bu çeyrekte gerçekleştirilen yatırımlar 21,7 milyar TL seviyesindeydi.

Abone ve altyapı göstergeleri

Üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 56,2 milyone ulaşırken, fiber ağ uzunluğu 514 bin kilometreye çıktı. Fiber hane kapsaması 33,9 milyon seviyesine yükselirken, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonlarının oranı %56 olarak açıklandı. Mobil tarafta ise şirket, tarihinin en iyi çeyrek performansını sergileyerek 2,3 milyon net abone kazanımıyla mobil abone sayısını 30,8 milyona taşıdı.

CEO Ebubekir Şahin'in değerlendirmesi

Türk Telekom’un 2025 üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren CEO Ebubekir Şahin, "Geride bıraktığımız dönem hem Türk Telekom hem de ülkemizin dijital geleceğinin inşası açısından yeni bir çağın eşiğini temsil ediyor. Öncelikle sabit hat hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmemizi ülkemizin menfaatleri çerçevesinde yeniledik. Bu kapsamda Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. Ardından 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G ihalesinden abone başına en yüksek bant genişliği sunmamızı sağlayan frekansları alarak istediğimiz sonuçlarla ayrıldık. 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir kapasite artışını beraberinde getirdi. Tüm bunlara ek olarak dijital geleceğe yön verecek önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemi olağanüstü bir çeyrek performansı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dijital dönüşüm odaklı stratejimizin somut karşılığını ortaya koyan bu sonuçlar gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve ülkemizi yarınlara hazırlama vizyonumuzun en önemli göstergesi. Türk Telekom olarak dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mobilde performans ve strateji

Şahin, "Mobilde yılın üçüncü çeyreğinde tarihi bir performans kaydettiklerini, 5G ihalesiyle birlikte yeni bir döneme girerken, doğru yatırımların ve uzun vadeli stratejilerinin karşılığını almaya devam ettiklerini" belirtti. Bu dönemde mobil abone sayısı 30,8 milyone ulaşırken, mobildeki 2,3 milyon net abone kazanımı tarihin en yüksek çeyreklik artışı olarak kayda geçti. MNT pazarında son on iki ayda 4 milyonu aşan faturalı net abone kazanımıyla liderlik pekiştirildi.

Sabit genişbant ve fiberleşme

Sabit genişbant tabanı üçüncü çeyrekte 15,5 milyone ulaşırken, fiber abone sayısı net 144 bin artışla 14,2 milyon oldu. Fiber abonelerin sabit genişbant içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki %87,9 seviyesinden %92'ye yükseldi. İmtiyaz sözleşmesi yenilenmesinin ardından yatırımlar hızlandırıldı; fiber ağ uzunluğu ikinci çeyrekteki 496 bin km'den 514 bin km'ye çıktı. FTTC hane kapsaması 18,1 milyon, FTTH/B hane kapsaması ise 15,8 milyon olarak raporlandı.

Finansman hamleleri ve yeşil finansman

Şirket, Eylül-Ekim 2025 döneminde toplam 1,8 milyar dolar tutarında kapsamlı bir finansman programını tamamladığını açıkladı. Bu çerçevede 600 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli yeşil eurobond ihracı gerçekleştirildi. Yeşil eurobond ihracı, portföyü 1,1 milyar dolar büyüklüğe taşıyarak telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmini oluşturdu. Ayrıca üçü ECA garantili ve biri ikili kredi olmak üzere toplam 612 milyon dolar eşdeğerinde dört uzun vadeli kredi anlaşması ile 600 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sukuk ihracı yapıldı.

5G ihalesi ve gelecek hedefleri

16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G frekans ihalesinde güçlü sonuçlar elde edildi; Şahin, ihale sonrasında hem 3,5 GHz bandında hem de toplam kapasite bazında abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör konumuna ulaşıldığını ve toplam spektrum portföyünün 315 MHze genişletildiğini belirtti. LTE baz istasyonlarının %56'sının fiber bağlantılı olmasıyla 5G’nin Nisan 2026’da planlanan ticari lansmanına güçlü altyapı ile girileceği vurgulandı. Şirket, 5G ile sağlık, tarım, ulaşım, spor ve turizm gibi alanlarda öncü uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor ve iletişimin yeni döneminde öncü rolünü sürdürmeyi planlıyor.

Özet: Türk Telekom, 2025 üçüncü çeyrekte güçlü finansal performans, kapsamlı yatırım ve altyapı genişlemesi ile dijital dönüşüm hedeflerini ilerletmeye devam etti.

TÜRK TELEKOM CEO EBUBEKİR ŞAHİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU