Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Yatırım Fonu Arasında Önemli Mutabakat İmzalandı

Azerbaycan'da Türk Ticaret ve Sanayi Odaları (TTSO) ile Türk Yatırım Fonu (TIF) Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları (TTSO) ile Türk Yatırım Fonu (TIF) arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanma töreni, Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) tarafından düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İş Dünyası Liderlerini Bilgilendirme Toplantısı" etkinliği sırasında gerçekleştirildi.

Etkinliğe Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TTSO Onursal Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TTSO Başkanı Memmed Musayev, TIF Başkanı Bagdad Amreyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile TDT üyesi ülkelerden yetkililer ve iş insanları katıldı.

Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Toplantıda konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Aliyev, TDT üyesi ülkelerin ekonomik işbirliğinin gelişmesinin, bu ülkelerin halklarının refahını artıracağını belirtti. Aliyev, Türk Yatırım Fonu'nun TDT ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendireceğine inandıklarını vurguladı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Türk dünyası arasındaki ticaretin mevcut potansiyeli yansıtmadığını ifade ederken, bu alanda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

TIF Başkanı Amreyev, Türk dünyasının ekonomik açıdan entegrasyona ulaşmayı hedeflediğini belirterek, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlara önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

TTSO Onursal Başkanı Hisarcıklıoğlu, TDT tarafından oluşturulan ilk ortak finans kuruluşunun, üye devletlerin ekonomik potansiyellerini harekete geçirerek aralarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, TIF'in iş insanlarının finans sorunlarının çözümüne de katkı sağlayacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında TTSO Başkanı Musayev ile TIF Başkanı Amreyev, iki kurum arasındaki işbirliklerini kapsayan mutabakat zaptına başarıyla imza attı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) tarafından "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İş Dünyası Liderlerini Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Etkinlikte TTSO Başkanı Memmed Musayev ile TIF Başkanı Başkanı Bagdad Amreyev, iki kurum arasında işbirliklerini öngören mutabakat zaptına imza attı. Etkinliğe Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TTSO Onursal Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TTSO Başkanı Memmed Musayev, TIF Başkanı Bagdad Amreyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile TDT üyesi ülkelerden yetkililer ve iş insanları katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) tarafından "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İş Dünyası Liderlerini Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Etkinlikte TTSO Başkanı Memmed Musayev ile TIF Başkanı Başkanı Bagdad Amreyev, iki kurum arasında işbirliklerini öngören mutabakat zaptına imza attı. Etkinliğe Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TTSO Onursal Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TTSO Başkanı Memmed Musayev, TIF Başkanı Bagdad Amreyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile TDT üyesi ülkelerden yetkililer ve iş insanları katıldı.