Türk Tiyatrosunun Efsanesi: Yıldız Kenter

Türk sinema ve tiyatrosuna birçok usta ismi kazandıran Yıldız Kenter, yaşamını tiyatro ve sinemaya adayan bir yıldız olarak tekrar anılıyor. Vefatının 5. yılında, içinde bulunduğu eserler ve eğitim verdiği sanatçılarla hatırlanan Kenter, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde tiyatro oyunu ve filmde rol almıştır.

1948 İstanbul doğumlu Yıldız Kenter, İngiliz kökenli Olga Cynthia ile Ahmet Naci Bey'in kızı olarak hayata gözlerini açmıştır. Asıl adı Ayşe Yıldız olan Kenter, altı kişilik bir ailenin ferdidir.

Eğitim ve Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Ankara Devlet Konservatuvarını bitiren Kenter, babasının desteğiyle bu yola adım attığını belirtmiştir. Konservatuvar yıllarını en mutlu günleri olarak tanımlayan Kenter, burada dünyanın en belirgin hocalarıyla çalışma fırsatı bulmuştur.

Sanatçı, 1956-1959 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra, Muhsin Ertuğrul ile birlikte bir yıl daha tiyatro eğitimi alanında çalışmalar yapmıştır. 1959’da, kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile birlikte Kent Oyuncuları Topluluğunu kurmuş ve topluluk 2014'e kadar pek çok oyunu sahnelemiştir.

Global Sanat Etkisi

Yıldız Kenter, sanat hayatı boyunca sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de oyunlar sahnelemiştir. Kenter, Shakespeare, Çehov, Brecht gibi dünyaca ünlü yazarların eserlerini başarıyla sahnelemiştir.

Ödülleri ve Anıları

Kenter, 1981'de 'devlet sanatçısı' unvanını almış, uluslararası festivallerden birçok kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştır. Altın Portakal ödülünü üç kez alarak, Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi haline gelmiştir.

1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Onur Ödülü ile ödüllendirilen sanatçı, 18 Kasım 2019'da 91 yaşında hayata veda etti. Cenazesi, Aşiyan Kabristanı'na defnedildi.

Unutulmaz Eserler ve Rol Aldığı Yapımlar

Yıldız Kenter'in sahneye koyduğu unutulmaz eserlerden bazıları şunlardır:

Tiyatro: "Salıncakta İki Kişi", "Anna Karenina", "Hamlet", "Martı", "Maria Stuart", "Şatoya Davet", "Elektra"

Sinema: "Vatan İçin", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "İsyancılar", "Pembe Kadın", "Yaşlı Gözler", "Beyaz Melek"

Kenter, sanatıyla olduğu kadar yetiştirdiği oyuncularla da hatırlanacak bir isim olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.