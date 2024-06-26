Bist 100
10.486,7 1%
DOLAR
32,87 -0,02%
EURO
35,17 -0,37%
ALTIN
2.420,1 -0,8%

Türk turistlerin Rodos'ta vize sorunu mağduriyeti giderilecek! İşte detaylar...

Türk turistler, Kurban Bayramı tatili için Rodos Adası'nı tercih etmelerine rağmen kapıda vize uygulamasındaki aksaklıklar yüzünden Ada'ya ulaşamadılar. Ancak, Rodos Otelciler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemesini önceden yapmış olan turistlere ileri bir tarihte konaklama imkanı sağlanacak.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:33
Türk turistlerin Rodos'ta vize sorunu mağduriyeti giderilecek! İşte detaylar...

Rodos Adası'nda yaşanan vize uygulama sorunları, Türk ziyaretçiler arasında hayal kırıklığı yaratmış durumda. Rodos Otelciler Birliği Başkanı Yannis Papavasiliu, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK TURİSTLERE KAPIDA VİZE SORUNU

Rodos Adası, Türk turistler için popüler bir tatil noktası olmaya devam ediyor. Ancak, son zamanlarda kapıda vize uygulamasında yaşanan gecikmeler nedeniyle birçok Türk ziyaretçi, planladıkları tatili gerçekleştirememenin hayal kırıklığını yaşıyor. Rodos Otelciler Birliği Başkanı Yannis Papavasiliu, özellikle Kurban Bayramı tatilinde yaşanan bu sorunun çözümü için harekete geçtiklerini belirtti.

YUNANİSTAN'IN TÜRK ZİYARETÇİLERE YAKLAŞIMI

Yunanistan hükümeti ve Rodos yerel yönetimi, Türk turistlerin yaşadığı mağduriyeti hafifletmek için çeşitli adımlar atmayı planlıyor. Papavasiliu, Türk ziyaretçilere ödemesi yapılmış olan rezervasyonlarının değerlendirilerek, eylül ve ekim aylarında konaklama imkanı sunulabileceğini açıkladı. Ayrıca, para iadesi gibi alternatif çözümler üzerinde de çalışıldığı belirtildi.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE TURİZM İLİŞKİLERİ

Türkiye pazarının Rodos Adası için büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Türk ziyaretçilerin sorunsuz bir şekilde adaya gelmelerinin herkesin ortak arzusu olduğu ifade edildi. Papavasiliu, devlet ve ilgili yetkililerin desteğiyle normalleşme sürecinin hızla ilerlemesini umduklarını dile getirdi.

GEÇEN YAZ ORMAN YANGINLARI SONRASI

Geçen yaz yaşanan büyük orman yangınlarının ardından, Yunan hükümeti, Ada'daki tatilini yarıda kesmek zorunda kalan turistlere ücretsiz tatil fırsatı sunmuştu. Bu tür adımların, Türk ziyaretçilere karşı dostane bir yaklaşım sergilemek adına önemli olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek

Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

3 kamu bankasından 19.000 TL ödeme kıyağı! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek

Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

3 kamu bankasından 19.000 TL ödeme kıyağı! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

Otomobil almak isteyen o tarihi beklesin! Hem sıfır hem ikinci elde dev indirim o tarihte

Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

e-Devlet'ten hemen bakın! TOKİ'den arsa sahibi olmuş olabilirsiniz: Bunu yapmayanın hakkı yanacak