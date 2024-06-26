Türk turistlerin Rodos'ta vize sorunu mağduriyeti giderilecek! İşte detaylar...

Rodos Adası'nda yaşanan vize uygulama sorunları, Türk ziyaretçiler arasında hayal kırıklığı yaratmış durumda. Rodos Otelciler Birliği Başkanı Yannis Papavasiliu, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK TURİSTLERE KAPIDA VİZE SORUNU

Rodos Adası, Türk turistler için popüler bir tatil noktası olmaya devam ediyor. Ancak, son zamanlarda kapıda vize uygulamasında yaşanan gecikmeler nedeniyle birçok Türk ziyaretçi, planladıkları tatili gerçekleştirememenin hayal kırıklığını yaşıyor. Rodos Otelciler Birliği Başkanı Yannis Papavasiliu, özellikle Kurban Bayramı tatilinde yaşanan bu sorunun çözümü için harekete geçtiklerini belirtti.

YUNANİSTAN'IN TÜRK ZİYARETÇİLERE YAKLAŞIMI



Yunanistan hükümeti ve Rodos yerel yönetimi, Türk turistlerin yaşadığı mağduriyeti hafifletmek için çeşitli adımlar atmayı planlıyor. Papavasiliu, Türk ziyaretçilere ödemesi yapılmış olan rezervasyonlarının değerlendirilerek, eylül ve ekim aylarında konaklama imkanı sunulabileceğini açıkladı. Ayrıca, para iadesi gibi alternatif çözümler üzerinde de çalışıldığı belirtildi.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE TURİZM İLİŞKİLERİ



Türkiye pazarının Rodos Adası için büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Türk ziyaretçilerin sorunsuz bir şekilde adaya gelmelerinin herkesin ortak arzusu olduğu ifade edildi. Papavasiliu, devlet ve ilgili yetkililerin desteğiyle normalleşme sürecinin hızla ilerlemesini umduklarını dile getirdi.

GEÇEN YAZ ORMAN YANGINLARI SONRASI



Geçen yaz yaşanan büyük orman yangınlarının ardından, Yunan hükümeti, Ada'daki tatilini yarıda kesmek zorunda kalan turistlere ücretsiz tatil fırsatı sunmuştu. Bu tür adımların, Türk ziyaretçilere karşı dostane bir yaklaşım sergilemek adına önemli olduğu belirtiliyor.