Türk Üniversiteleri, Kutuplarda İklim Değişikliği Araştırmalarına Katıldı

Türk Üniversiteleri Kutuplarda Bilimsel Araştırmalara Katıldı

İklim değişikliği üzerine gerçekleştirilen 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi (İÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bilim insanları, Antarktika ve Arktik Bölgeden topladıkları verilerle iklim değişikliğinin etkilerini incelemek üzere önemli çalışmalar yürüttü.

Önemli İşbirlikleri ve Çıktılar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyurulan açıklamaya göre, bu seferde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, TÜBİTAK ile Bulgaristan, İtalya ve Şiliden gelen kutup araştırmacıları da yer aldı. 200'ün üzerinde bilimsel çıktının elde edileceği ifade edildi.

Uzun Dönemli Bilimsel Veriler

Sefer Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, her yıl düzenlenen seferlerle uzun dönemli bilimsel veri setleri elde edildiğini belirtti. Bugüne kadar gerçekleştirilen seferlerden elde edilen verilerin, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında analiz edilerek çok sayıda bilimsel yayına dönüşmesi bekleniyor.

İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Çalışmaları

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Bilge Durgut, bu seferde çevresel DNA kullanarak Arktik Bölge'deki biyoçeşitliliği araştırmak üzere örnekler topladıklarını ve bunlar üzerinden iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemeyi hedeflediklerini aktardı.

Türk Kadın Bilimcilere Dikkat Çekildi

İTÜ projesinde görev alan Nursu Aylin Kasa, seferin Türk kadın bilimcilerinin bilimde ulaştığı noktayı gösterme açısından oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

Petrol Kirliliği ve Biyolojik Üretkenlik Analizleri

KTÜ'den Prof. Dr. Ersan Başar, Arktik Bölge'deki hidrokarbon kirliliğinin tespiti yönünde çalıştıklarını ve analizlerin ardından yazım işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Mikroorganizmalar Üzerine Araştırmalar

İstanbul Üniversitesi ve İTÜ tarafından yürütülen projelerde, buzul ortamdan izole edilen mikroorganizmaların pigment üretim potansiyelinin inceleneceği ve bu mikroorganizmaların farklı endüstrilerdeki uygulanabilirliğinin araştırılacağı bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde, Türk üniversitelerinden bilim insanlarının, kutuplarda elde ettikleri verileri incelediğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde, Türk üniversitelerinden bilim insanlarının, kutuplarda elde ettikleri verileri incelediğini bildirdi.