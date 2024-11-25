Türk Uzmanlardan Kazakistan'da Pestisit Zehirlenmesi Eğitimi

Kazakistan'da Pestisit Zehirlenmesi İçin Eğitim Semineri

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Orta Asya Ofisi tarafından hayata geçirilen proje nedeniyle Türk uzmanlar, Kazakistan'daki sağlık personeline pestisit zehirlenmesine müdahale eğitimi verdi. Eğitim semineri, Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleşti.

Pestisitlerin Sağlık Üzerindeki Etkileri

FAO Orta Asya Ofisi tarafından düzenlenen “Sağlık çalışanları için pestisit zehirlenmesinin tedavisi ve müdahalesi” konulu iki günlük seminer, sağlık personelinin pestisitler ve türlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilgi düzeyini artırmayı amaçlıyordu. Katılım, kırsal bölgelerden de olmak üzere toplam 30 Kazakistanlı sağlık personeli ile gerçekleştirildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Uzmanı Dr. Burak Kurt, yaptığı açıklamada, pestisitlerin insan sağlığı, çevre ve hayvan sağlığı üzerindeki ciddi olumsuz etkileri hakkında bilgiler sundu. Pestisit zehirlenmesinin akut yanı sıra kanser, nörolojik hastalıklar ve hormonal bozukluklar gibi kronik sağlık sorunlarına da yol açabileceğini açıkladı.

Uygulanan Eğitim Modelleri

Dr. Kurt, pestisitlerin su kaynaklarını kirlettiği, biyolojik çeşitliliği azalttığı ve toprak kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca, pestisit zehirlenmesinin Orta Asya'da önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirtti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Profesörü ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği Başkanı Muhsin Akbaba, pestisit zehirlenmelerinin yönetilmesi ve önlenmesindeki zehir kontrol merkezlerinin rolünü vurguladı.

FAO Ulusal Koordinatörü Saltanat Baeşova ise yaptıkları araştırmaların Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’daki çiftçilerin ciddi miktarda pestisite maruz kaldığını ve sağlık personelinin zehirlenmeleri tedavi etme konusunda yeterince eğitim almadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu seminerin başarıyla tamamlanmasının ardından, gelecekte Kırgızistan ve Tacikistan'da da benzer eğitimlerin gerçekleşeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Orta Asya Ofisi tarafından hayata geçirilen projesi kapsamında Türk uzmanlar, Kazakistan’daki sağlık personellerine çiftçilerin ve halkın pestisit gibi kimyasal maddelerle zehirlenmesi durumunda müdahale eğitimi verdi. Kazakistan’ın Almatı şehrinde FAO Orta Asya Ofisi tarafından “Sağlık çalışanları için pestisit zehirlenmesinin tedavisi ve müdahalesi” konulu 2 günlük seminer düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Orta Asya Ofisi tarafından hayata geçirilen projesi kapsamında Türk uzmanlar, Kazakistan’daki sağlık personellerine çiftçilerin ve halkın pestisit gibi kimyasal maddelerle zehirlenmesi durumunda müdahale eğitimi verdi. Kazakistan’ın Almatı şehrinde FAO Orta Asya Ofisi tarafından “Sağlık çalışanları için pestisit zehirlenmesinin tedavisi ve müdahalesi” konulu 2 günlük seminer düzenlendi.