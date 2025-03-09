Türk Vatandaşları Svalbard'da Denizcilik ve Madencilik Faaliyetlerine Başlıyor

Türk vatandaşları, Svalbard'da mülk edinme ve denizcilik ile madencilik faaliyetlerinde bulunma hakkına sahip oldu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:31
Türk Vatandaşları Svalbard'da Denizcilik ve Madencilik Faaliyetlerine Başlıyor

Spitsbergen Antlaşması'nın Türkiye tarafından yürürlüğe girmesiyle, Türk vatandaşları ve şirketleri, Svalbard Takımadaları'nda denizcilik ve madencilik faaliyetlerinde bulunma imkanına sahip oldu. Bu gelişme, Svalbard'daki kaynaklardan faydalanmak isteyen Türkler için büyük bir fırsat sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu antlaşma Türkiye açısından yürürlüğe girdi. Svalbard Takımadaları'nın statüsünü belirleyen bu antlaşma, 9 Şubat 1920'de Fransa'nın Paris kentinde imzalanmış ve 1925'ten bu yana yürürlükte bulunmaktadır.

Antlaşma, Norveç'in Svalbard üzerindeki egemenliğini tanırken, aynı zamanda taraf ülkelerin vatandaşlarına adalar üzerinde mülk edinme, ikamet etme, balıkçılık ve madencilik yapma hakkı tanımaktadır. Türkiye'nin katılımıyla birlikte, Türk vatandaşları artık Svalbard Takımadaları'nda mülk edinip oturma iznine sahip olacak, ayrıca adaların kara sularında balıkçılık yapabilecek.

Bunun yanı sıra, Türk bilim insanları, kurulacak olan Türk Bilim İstasyonu'nda araştırma yapma fırsatı bulacak. Türk öğrenciler ise Svalbard Üniversite Merkezi'nde eğitim alabilecekler. Türkiye'nin bu adımları, Arktik bölgesinin doğal kaynaklarından faydalanma ve orada gerçekleştirebileceği bilimsel ile ekonomik faaliyetleri güçlendirme hedefi taşımaktadır.

Ayrıca, Türkiye'nin Arktik Konseyi'ne gözlemci üye olma hedefi de devam ediyor. Türkiye son yıllarda bu bölgeye yönelik başarılı bilim seferleri organize etti. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından, Norveç'in münhasır ekonomik bölgesi ile Svalbard Adaları'nda gerçekleştirilen dördüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-IV), 26 Haziran-25 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
2
Japonya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İsrail Devlet Televizyonu: ABD ile Hamas Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Sağlandı
4
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
5
Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Şüpheliye Ateş Açıldı
6
Aydın'da Halı Sahada Kalp Krizi: Genç Adam Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye Açıklaması: 'Eski Rejim Kalıntıları Başarısız Olacaktır'

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!