Türk Vatandaşları Svalbard'da Denizcilik ve Madencilik Faaliyetlerine Başlıyor

Spitsbergen Antlaşması'nın Türkiye tarafından yürürlüğe girmesiyle, Türk vatandaşları ve şirketleri, Svalbard Takımadaları'nda denizcilik ve madencilik faaliyetlerinde bulunma imkanına sahip oldu. Bu gelişme, Svalbard'daki kaynaklardan faydalanmak isteyen Türkler için büyük bir fırsat sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu antlaşma Türkiye açısından yürürlüğe girdi. Svalbard Takımadaları'nın statüsünü belirleyen bu antlaşma, 9 Şubat 1920'de Fransa'nın Paris kentinde imzalanmış ve 1925'ten bu yana yürürlükte bulunmaktadır.

Antlaşma, Norveç'in Svalbard üzerindeki egemenliğini tanırken, aynı zamanda taraf ülkelerin vatandaşlarına adalar üzerinde mülk edinme, ikamet etme, balıkçılık ve madencilik yapma hakkı tanımaktadır. Türkiye'nin katılımıyla birlikte, Türk vatandaşları artık Svalbard Takımadaları'nda mülk edinip oturma iznine sahip olacak, ayrıca adaların kara sularında balıkçılık yapabilecek.

Bunun yanı sıra, Türk bilim insanları, kurulacak olan Türk Bilim İstasyonu'nda araştırma yapma fırsatı bulacak. Türk öğrenciler ise Svalbard Üniversite Merkezi'nde eğitim alabilecekler. Türkiye'nin bu adımları, Arktik bölgesinin doğal kaynaklarından faydalanma ve orada gerçekleştirebileceği bilimsel ile ekonomik faaliyetleri güçlendirme hedefi taşımaktadır.

Ayrıca, Türkiye'nin Arktik Konseyi'ne gözlemci üye olma hedefi de devam ediyor. Türkiye son yıllarda bu bölgeye yönelik başarılı bilim seferleri organize etti. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından, Norveç'in münhasır ekonomik bölgesi ile Svalbard Adaları'nda gerçekleştirilen dördüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-IV), 26 Haziran-25 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlanmıştı.