DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
37,67 -0,04%
ALTIN
2.902,26 0,28%
BITCOIN
2.133.285,02 1,26%

Türk Vatandaşlarının Lübnan Tahliyesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları, deniz yoluyla tahliye edilecek. İki gemi yarın Beyrut'a yola çıkacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:58
Türk Vatandaşlarının Lübnan Tahliyesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Lübnan Tahliyesi Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için deniz yoluyla tahliye işleminin 9 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gemilerin Hazırlıkları Tamamlandı

Bakanlığın yaptığı resmi açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması bekleniyor. Bu gemilerin toplam kapasitesinin yaklaşık 2 bin yolcu olduğu belirtildi.

Açıklamada, tahliye sürecinde detayların, Konsolosluk Çağrı Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunan vatandaşlarla paylaşılacağı ifade edildi. Gerekli durumlarda tahliye işlemlerinin ilerleyen günlerde de sürebileceği kaydedildi.

İhtiyaçlar İçin Hazırlıklar Yapıldı

Vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerinde ihtiyaç duyabilecekleri barınma ve diğer hizmetler için ilgili kurumların hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi. Ayrıca, tahliye amacıyla yola çıkacak gemilerin, insani yardımları da Lübnan'a taşımak üzere görevlendirileceği belirtildi.

Başvurular Alındı

Lübnan'da Dışişleri Bakanlığı'na kayıtlı Türk vatandaş sayısının 14 bin olduğu öğrenildi. 2 bin kişi kapasiteli gemilere tahliye için toplam 2 bin 500 başvuru yapıldığı, başvuruda bulunan vatandaşlarla iletişime geçilerek tahliye konusundaki kararların alındığı aktarıldı.

Kaynaklar, buna göre yapılan planlamalar doğrultusunda, gerekli olan bilgi ve tarihlerin başvuru sahiplerine mesaj yoluyla ulaşacağını bildirerek, yarın vatandaşların gemilere bineceklerini ve ülkeye dönüş yapacaklarını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Burundi Zirvesine Video Mesaj
2
Bolu'da Devrilen Araçta Yangın Çıkan Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti
3
Edirne'de Okul Polisi Uygulaması Güvenli Okul Ortamı Sağlıyor
4
Sporculara Vergi Denetimi: Kayıt Dışı Gelirler Mercek Altında
5
Bölgedeki Gerilimler ve 7 Ekim Sonrası Olasılıklar Tartışıldı
6
2024-2025 Burs ve Kredi Başvuruları Başladı
7
Türk Vatandaşlarının Lübnan Tahliyesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor