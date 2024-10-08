Türk Vatandaşlarının Lübnan Tahliyesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Lübnan Tahliyesi Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için deniz yoluyla tahliye işleminin 9 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gemilerin Hazırlıkları Tamamlandı

Bakanlığın yaptığı resmi açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması bekleniyor. Bu gemilerin toplam kapasitesinin yaklaşık 2 bin yolcu olduğu belirtildi.

Açıklamada, tahliye sürecinde detayların, Konsolosluk Çağrı Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunan vatandaşlarla paylaşılacağı ifade edildi. Gerekli durumlarda tahliye işlemlerinin ilerleyen günlerde de sürebileceği kaydedildi.

İhtiyaçlar İçin Hazırlıklar Yapıldı

Vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerinde ihtiyaç duyabilecekleri barınma ve diğer hizmetler için ilgili kurumların hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi. Ayrıca, tahliye amacıyla yola çıkacak gemilerin, insani yardımları da Lübnan'a taşımak üzere görevlendirileceği belirtildi.

Başvurular Alındı

Lübnan'da Dışişleri Bakanlığı'na kayıtlı Türk vatandaş sayısının 14 bin olduğu öğrenildi. 2 bin kişi kapasiteli gemilere tahliye için toplam 2 bin 500 başvuru yapıldığı, başvuruda bulunan vatandaşlarla iletişime geçilerek tahliye konusundaki kararların alındığı aktarıldı.

Kaynaklar, buna göre yapılan planlamalar doğrultusunda, gerekli olan bilgi ve tarihlerin başvuru sahiplerine mesaj yoluyla ulaşacağını bildirerek, yarın vatandaşların gemilere bineceklerini ve ülkeye dönüş yapacaklarını vurguladı.