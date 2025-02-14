Türk ve Tunuslu İşadamları Tekstil Sektöründe İş Birliğini Güçlendiriyor

Türk ve Tunuslu İşadamları Monastir'de Bir Araya Geldi

Türk ve Tunuslu işadamları, başkent Tunus'un 150 kilometre güneyinde yer alan Monastir şehrinin sanayi bölgesinde, tekstilin sektörü iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Bu toplantı, Tunus-Afrika İş Konseyi'nin Sahel bölgesindeki ofisinin genel sekreteri İskender el-Hac Mebruk tarafından düzenlendi.

Yenilikçi Ortaklıklar ve Yatırımlar

Mebruk, toplantıda sadece ticari değil, aynı zamanda endüstriyel ortaklıklara da odaklanıldığını belirtti. Katılımcı Türk firmalarının, Tunuslu şirketlerle yeni sanayi yatırımları oluşturma arayışında olduğunu ifade eden Mebruk, toplantıya katılan 20 Türk kuruluşunun tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini aktardı.

Ticari Bağlantılar ve Afrika Pazarı

Mebruk, Tunus-Afrika İş Konseyi'nin amaçlarının, Afrikalı yatırımcılar ile Türk ve diğer Avrupa ve Asya ülkelerindeki ortaklar arasında bir bağlantı kurmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, her yıl mayıs ayında düzenlenen bir ticaret forumuyla Afrika ve Avrupalı iş adamlarını bir araya getirdiklerini belirtti.

Mebruk, "Türkiye küresel ekonominin bir parçası. O halde bu ticari ve endüstriyel iş birliğini neden geliştirmeyelim? Türk kardeşlerimizin Tunus ziyaretini ve toplantıya katılımlarını çok önemsiyoruz," diyerek ekledi.

Afrika Pazarlarına Açılış

Tunus-Afrika İş Konseyi'nin rolüne de değinen Mebruk, örgütün 10 yıl önce kurulduğunu ve Afrika pazarlarına 40 gezi düzenleyerek Tunus'un ihracatını artırmaya yönelik birçok ortaklık oluşturduğunu kaydetti.