Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden açıklama: “Yasa çıkarsalar bile yapmayacağız”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), sokak hayvanlarının enjeksiyonla öldürülmesini de içeren yasa teklifine teki göstererek karşı çıktı. TVHB, bugün yaşanmakta olan sorunun sebebi olarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nun gerekliliklerinin yerine getirilmemiş olmasını gösterdi. Veterinerler, yasa teklifi Meclis’te kabul edilse bile, sokak hayvanlarını enjeksiyonla öldürmeyeceklerini açıkladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin yasa değişiklik tasarısı konusunda kendilerine danışılmadığını ve bu durumu basından öğrendiklerini dile getirerek, bu duruma da tepki gösterdi. Sağlıklı hayvanların ötanazisi ve itlaf edilmesinin veteriner hekimler açısından etik, insani ve vicdani olmadığı dile getirildi.

Açıklamada “Veteriner hekimler olarak biz, bu yasa çıksa bile ötenazi yapmayacağız. Taslakta yer alan öneriler hem sahadan hem de bilimsellikten uzaktır ve uygulanması da mümkün değildir. Toplumsal vicdanı rahatsız eden bu değişiklikleri, bu konuda ülkemizi daha da geriye götürecektir. Zaten öneri, iddia edildiği gibi maliyet açısından da herhangi bir avantaj sunmuyor” ifadelerine yer verildi.

“Hayvanlar seçimden seçime hatırlanıyor”





Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun hareket edilmediğini ifade ederek, “5199’a göre yerel yönetimler geçici bakımevi kuracak, burada sahipsiz hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonunu yapılacaktı. Hayvanlar burada kısırlaştırılıp, aşılanarak yaşadığı bölgeye geri bırakılacaktı. Ancak bu kanunun gereklilikleri yerine getirilmedi” sözlerini dile getirdi.

Veteriner hekimler, hayvanların sadece seçimden seçime hatırlandığına dikkat çekerek, kanuna uygun denetimlerin yapılmadığını ve bütçe ayrılmadığını da ifade etti.

Açıklamada, sağlıklı bir hayvana ötenazi uygulanmasının katliamdan başka bir şey olmadığının da altı çizildi.