Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden kanun teklifine tepki!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin kendilerine ulaştığını ve incelemelere başladıklarını belirtti. Yapılan açıklamada, önerilen yasada birçok eksiklik bulunduğuna dikkat çekildi.

Birliğin açıklamasında, "İlk değerlendirmelerimize göre, uygulanacak yöntemlerde hiçbir sınırlama bulunmamakta, bu durumun istismar edilme olasılığı yüksektir. Ayrıca, belediyelere 2028 yılına kadar hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getirilirken, bu süreçte toplanan hayvanların akıbetinin ne olacağı konusunda belirsizlikler mevcuttur" denildi.

Açıklamada, “kuduz şüphesi” ve “saldırgan hayvan” gibi geniş anlam taşıyan ifadelerin, bilimsel ve hukuksal standartlara aykırı olduğu ifade edildi. Eğer taslak bu haliyle yasalaşırsa, mevcut sorunun çözümüne katkı sağlamayacağı ve ekosisteme zarar vereceği vurgulandı.

Birlik, söz konusu durumun toplumsal vicdanda onarılamaz hasarlara yol açabileceği ve sokak hayvanlarının varlığını savunanların bile bu yöntemle ilgili memnun kalmayacakları düşüncesinde olduklarını belirtti.

Hazırlıklardaki Özen Azlığı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, meslek adının (Veteriner Hekim) birçok kez yanlış yazılmasının, taslağın özenle hazırlanmadığını gösterdiğini düşündüğünü de ifade etti. Birlik, mevcut haliyle bu taslağın yanında olmayacaklarını belirtirken, sokak hayvanlarının yaşatılması temeline dayanan çözümlerin hala mümkün olduğunu vurguladı.

İnsiyatif Almaya Hazırız

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, hayvanların korunmasına yönelik inisiyatif almaya hazır olduklarını ve Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu toplantısında yer alacaklarını kamuoyuna duyurdu.

r.