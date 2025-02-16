Türk Yakup Zoklu, New Jersey'de Polis Şefi Oldu

Türk Polisi Yakup Zoklu, New Jersey'de Şeflik Görevine Atandı

ABD'nin New Jersey eyaletinde uzun yıllardır görev yapan Türk polis Yakup Zoklu, düzenlenen törenle polis şefliği görevine atandı. Türklerin yoğun olarak bulunduğu bu bölgede, Zoklu, resmi yemin töreni ile yeni görevine resmen başladı.

Başarı ve Sorunlarla Dolu Yeni Görev

Cliffside Park Polis Şefi olarak hissettiklerini AA muhabirine aktaran Zoklu, “Hep polis olmak istiyordum. Bizde polis şefi olmak önemli bir başarıdır, özellikle de benim gibi Türkiye'de doğmuş biri için.” diye konuştu.

Göç Hikayesi ve Eğitim Süreci

Zoklu, ailesiyle 7 yaşında ABD’ye göç ettiğini belirterek, “Buraya ikinci sınıfta geldim. Annem Mardinli, babam Diyarbakırlı. İstanbul'da doğdum ve yolculuk o zaman başladı.” şeklinde ifade etti. Liseden mezun olduktan sonra St. Peter's Üniversitesinde lisans, Fairleigh Dickinson Üniversitesinde ise yüksek lisans eğitimini tamamlayarak kolluk kuvvetlerine katıldığını aktardı. 4 Şubat 2023 tarihinde polis şefliği görevine atandığını belirtti.

Zoklu, “Bu, büyük bir onur. Hem sorumluluklar hem de zorluklarla dolu önemli bir başarı. Topluma hizmet etmekten ve toplumu korumaktan onur duyarken, adalet ve kamu güvenliğini sağlamak için bu departmana liderlik edeceğim.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Toplumuna Hizmet Hedefi

New Jersey'deki büyük Türk toplumu ile güçlü bir dayanışma içinde bulunduğunu vurgulayan Zoklu, amacının tüm topluma en iyi şekilde hizmet etmek olduğunun altını çizdi. 1985 yılında İstanbul’da doğan Zoklu, ailesiyle birlikte ABD’ye göç ettikten sonra, New Jersey’deki ilk Süryani Türk polis memuru olma unvanını kazanmıştı. ABD'deki sayılı Türk polis şefleri arasında yer alan Zoklu, bu önemli görevle Türk bireylerinin başarı hikayelerine bir yenisini ekledi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde uzun yıllardan beri polislik yapan Türk Yakup Zoklu, polis şefliği görevine atandı. ABD'de Türklerin yoğun olduğu bölgelerden New Jersey'de yaşayan Zoklu, düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı. Zoklu (sağda), burada Bergen County Yöneticisi Jim Tedesco (solda) ile bir araya geldi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde uzun yıllardan beri polislik yapan Türk Yakup Zoklu, polis şefliği görevine atandı. ABD'de Türklerin yoğun olduğu bölgelerden New Jersey'de yaşayan Zoklu, düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı. Zoklu (sağda), burada Bergen County Yöneticisi Jim Tedesco (solda) ile bir araya geldi.