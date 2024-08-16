Türk Yangın Söndürme Ekibi Yunanistan'dan Ayrıldı

Türk Orman Ekibi Yunanistan'dan Dönüyor

Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla gönderdiği ekibini geri çağırdı. Atina Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yunanistan'daki görevlerini başarıyla tamamlayan iki amfibik uçak ve bir helikopterden oluşan 8 kişilik Orman Genel Müdürlüğü ekibimiz, ülkemize dönmek üzere Atina'yı terk etti" dedi.

Yangınla Mücadele Yardımı

Yangınlar, 11 Ağustos'ta Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlamış ve zamanla Attiki'nin farklı yerlerine yayılmıştır. Türkiye, bu zorlu şartlar altında Yunan hükümetine yardım teklifinde bulunmuştu. Bu çerçevede, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki "AT-802F" Fireboss amfibik uçağı ve bir "T-70" helikopteri Yunanistan'a gönderilmiştir.

Türkiye'nin bu desteği, yangınla mücadelede önemli bir katkı sağlarken, bölgedeki hayati öneme sahip ormanların korunmasında da etkili olmuştur.