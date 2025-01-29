Türk Yardım Kuruluşları Nijerya'da Kitap Okuma ve Bilgi Yarışması Düzenledi

Nijerya'da Kitap Okuma ve Bilgi Yarışması Heyecanı

Nijerya'da faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşları, üniversite öğrencileri arasında kitap okuma ve bilgi yarışması düzenledi. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın partner kuruluşu Daru'l Erkam Vakfı ve Erkam Publishing-Nigeria işbirliğiyle gerçekleştirilen bu geleneksel etkinlikte, bu yıl 22.740 üniversite öğrencisi yarışmaya katıldı.

Yarışmanın Detayları

Nijerya'nın 15 eyaletinde yer alan 83 üniversite yarışmaya iştirak etti. Katılımcı öğrencilerin, Türkiye’nin önemli manevi şahsiyetlerinden ve yazarlarından Osman Nuri Topbaş'ın “İslam Tefekkür Ufku” kitabını okuduğu yarışmada, büyük bir mücadele yaşandı. Yarışmanın ilk aşamasında 5.601 öğrenci, ikinci sınava katılmaya hak kazandı.

Ülke genelinde 24 merkezde düzenlenen ikinci aşama sonunda ise 47 öğrenci finale kaldı.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Finale yükselen öğrencilerin tamamı ödüllendirilirken, ilk beşe girenlere özel ödüller takdim edildi. Ödül töreni, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği temsilcileri, Yunus Emre Enstitüsü personeli, iş insanları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Niger Minna Üniversitesi'nden Dr. Adamu Jebba, bu tür yarışmaların üniversite gençliği arasında okuma kültürünün yaygınlaştırılması noktasında önemli olduğunu vurguladı. Jebba, öğrencilerin okuma grupları oluşturarak Daru'l Erkam Vakfı'nın temsilcisi olarak aktif bir şekilde yer almalarını tavsiye etti.

Programda yer alan, Osman Nuri Topbaş'ın öğrencilere yönelik tebrik mesajının yer aldığı video gösterimi büyük ilgi gördü. Ödüllerin takdim edilmesinin ardından program son buldu.

Nijerya'da faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşları, üniversite öğrencileri arasında kitap okuma ve bilgi yarışması düzenledi. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının partner kuruluşu Daru'l Erkam Vakfı ve Erkam Publishing-Nigeria işbirliğiyle düzenlenen geleneksel kitap okuma ve bilgi yarışması bu yıl 22 bin 740 üniversite öğrencisinin katılımıyla yapıldı.

Nijerya'da faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşları, üniversite öğrencileri arasında kitap okuma ve bilgi yarışması düzenledi. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının partner kuruluşu Daru'l Erkam Vakfı ve Erkam Publishing-Nigeria işbirliğiyle düzenlenen geleneksel kitap okuma ve bilgi yarışması bu yıl 22 bin 740 üniversite öğrencisinin katılımıyla yapıldı.