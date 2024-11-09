DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.624.859,25 0,29%

Türk Yazılımcı, İnternetin Karanlık Yüzünde Gençleri Koruyor

Yusuf Koç, internetin tehlikeleri hakkında aileleri bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi. Gençleri siber tehditlerden korumak için uyarılarda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:28
Türk Yazılımcı, İnternetin Karanlık Yüzünde Gençleri Koruyor

Yusuf Koç, Gençleri Korumak İçin Çalışıyor

Yazılımcı Yusuf Koç, Edirnekapı'da yaşanan trajik bir olay sonrasında "internetin karanlık yüzü" olarak tanımlanan deep web üzerinde gençleri hedef alan tehlikeleri gündeme taşıdı. Koç, sanal dünyada kötü niyetli grupların gençlere yönelik tehditleri konusunda aileleri bilinçlendirmek için farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Dijital Tehlikelerle Mücadele

Tekirdağ'da yaşayan Koç, ekip arkadaşlarıyla birlikte sosyal medya platformları, çevrim içi oyunlar ve dark web uygulamalarındaki tehlikeleri tespit ederek ailelere uyarılarda bulunuyor. Koç, 25 yıllık yazılım deneyiminin ardından gençlerin sanal alemde nasıl istismar edildiğine dair endişelerini açıkladı.

Kötü Niyetli Gruplarla Mücadele

Koç, "Son zamanlarda sosyal medya ve diğer dijital platformlarda yayınlanan içerikler gençleri tehdit eder hale geldi. Küçük yaşlardaki çocukların montajlı resimlerle aldatılarak kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelmesi endişe veriyor" dedi.

Farkındalık ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Koç, özellikle 14-15 yaşındaki gençlerin bu tür montajlarla şantajlara maruz kaldığını belirterek, ailelere yaşadıkları durumu saklamamaları ve çocuklarıyla iletişim kurmaları gerektiğini vurguladı. "Aile sıcaklığı, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri için çok değerlidir" diye ekledi.

Çocukların Güvenliği İçin Ailelere Öneriler

Siber güvenlik uzmanı Huzeyfe Erdinç, ailelerin çocuklarının dijital dünyadaki tehlikeleri fark etmeleri ve gerekli önlemleri almaları için yapmaları gerekenleri açıkladı. Cihazların ortak alanlarda bulundurulmasının, çocukların internet kullanımını gözlemlemeyi kolaylaştıracağını vurguladı.

Dijital Detoks ve Bilinçlenme

Erdinç, aile içinde düzenli olarak dijital detoks günleri düzenlenmesini de önerdi. Bu sayede çocukların çevrim dışı aktivitelerle meşgul olmasını sağlamak ve dijital okuryazarlık eğitimleri vermek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Koç ve Erdinç'in çalışmaları, gençlerin siber ortamda karşılaştıkları tehlikeleri aşmalarına yardımcı olmaya ve aileleri bilinçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yazılımcı Yusuf Koç, Edirnekapı'daki cinayetin ardından gündeme gelen bazı platformlar ile...

Yazılımcı Yusuf Koç, Edirnekapı'daki cinayetin ardından gündeme gelen bazı platformlar ile "internetin karanlık yüzü" olarak adlandırılan "deep (dark) web" sitelerinde gençlere ve çocuklara yönelik sanal tehlikelere dikkati çekmek için farkındalık çalışması yapıyor. Koç, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geleceğin Akademisyenleri İklim Değişikliği Konusunda Bilinçlendiriliyor
2
Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de Ruhsatsız Silah Yasası ve Güvenlik Operasyonlarını Değerlendirdi
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü Kutladı
4
Taksim Meydanı'nda Su Borusu Patladı, Metro İstasyonu Etkilendi
5
Trevi Çeşmesi'nde Portatif Yürüyüş Yolu Açıldı
6
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı
7
İsrail'in Gazze'deki Soykırımı ve Spor Dünyasının Sessizliği

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak