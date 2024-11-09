Türk Yazılımcı, İnternetin Karanlık Yüzünde Gençleri Koruyor

Yusuf Koç, Gençleri Korumak İçin Çalışıyor

Yazılımcı Yusuf Koç, Edirnekapı'da yaşanan trajik bir olay sonrasında "internetin karanlık yüzü" olarak tanımlanan deep web üzerinde gençleri hedef alan tehlikeleri gündeme taşıdı. Koç, sanal dünyada kötü niyetli grupların gençlere yönelik tehditleri konusunda aileleri bilinçlendirmek için farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Dijital Tehlikelerle Mücadele

Tekirdağ'da yaşayan Koç, ekip arkadaşlarıyla birlikte sosyal medya platformları, çevrim içi oyunlar ve dark web uygulamalarındaki tehlikeleri tespit ederek ailelere uyarılarda bulunuyor. Koç, 25 yıllık yazılım deneyiminin ardından gençlerin sanal alemde nasıl istismar edildiğine dair endişelerini açıkladı.

Kötü Niyetli Gruplarla Mücadele

Koç, "Son zamanlarda sosyal medya ve diğer dijital platformlarda yayınlanan içerikler gençleri tehdit eder hale geldi. Küçük yaşlardaki çocukların montajlı resimlerle aldatılarak kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelmesi endişe veriyor" dedi.

Farkındalık ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Koç, özellikle 14-15 yaşındaki gençlerin bu tür montajlarla şantajlara maruz kaldığını belirterek, ailelere yaşadıkları durumu saklamamaları ve çocuklarıyla iletişim kurmaları gerektiğini vurguladı. "Aile sıcaklığı, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri için çok değerlidir" diye ekledi.

Çocukların Güvenliği İçin Ailelere Öneriler

Siber güvenlik uzmanı Huzeyfe Erdinç, ailelerin çocuklarının dijital dünyadaki tehlikeleri fark etmeleri ve gerekli önlemleri almaları için yapmaları gerekenleri açıkladı. Cihazların ortak alanlarda bulundurulmasının, çocukların internet kullanımını gözlemlemeyi kolaylaştıracağını vurguladı.

Dijital Detoks ve Bilinçlenme

Erdinç, aile içinde düzenli olarak dijital detoks günleri düzenlenmesini de önerdi. Bu sayede çocukların çevrim dışı aktivitelerle meşgul olmasını sağlamak ve dijital okuryazarlık eğitimleri vermek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Koç ve Erdinç'in çalışmaları, gençlerin siber ortamda karşılaştıkları tehlikeleri aşmalarına yardımcı olmaya ve aileleri bilinçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yazılımcı Yusuf Koç, Edirnekapı'daki cinayetin ardından gündeme gelen bazı platformlar ile "internetin karanlık yüzü" olarak adlandırılan "deep (dark) web" sitelerinde gençlere ve çocuklara yönelik sanal tehlikelere dikkati çekmek için farkındalık çalışması yapıyor. Koç, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.