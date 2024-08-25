Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da Gösteri Uçuşu Yapacak

Türk Yıldızları'ndan Coşkulu Gösteri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.

Sosyal Medya Duyurusu

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında, "Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da." ifadesiyle yapılan açıklama dikkat çekti. Ayrıca Türk Yıldızları'nın kendi sosyal medya kanalında da, "Ankara... 30 Ağustos'ta bayram coşkusuyla buluşalım." başlığıyla paylaşım yapıldığı belirtildi.

Önceki Gösterilere Dair Görüntüler

Yapılan paylaşımlarda, Türk Yıldızları'nın geçmişte gerçekleştirdiği akrobasi gösterilerine ait sürükleyici görüntüler de yer aldı. Bu gösteri, halkın Zafer Bayramı coşkusunu artıracak ve unutulmaz anlar yaşatacak.