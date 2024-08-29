Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türk Yıldızları, 30 Ağustos’ta Ankara'da Gösteri Yapacak

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:16
Türk Yıldızları, 30 Ağustos’ta Ankara'da Gösteri Yapacak

Türk Yıldızları 30 Ağustos’ta Ankara'da Gösteri Düzenliyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ankara semalarında muhteşem gösteriler gerçekleştirecek.

Uçuş Hazırlıkları Tamamlandı

Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, 30 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de halkı Mogan Gölü’ne davet etti. Anıtkabir üzerinde gerçekleştirilecek saygı uçuşunun ardından gelen gösteri, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce izleyici taraftan takip edilecek.

Gösteri Sırasındaki Heyecan

Kocabaş, uçuş sırasında duygusal bir durum hissetmediklerini belirterek, “Gösteri sırasında irtifa, sürat gibi birçok parametreyi takip ediyoruz ve yalnızca işimizi yapıyoruz. Ancak büyük bir kalabalığın önünde performans sergileyeceğimiz için uçuşa çıkmadan önce heyecanlıyız.” dedi.

Bayram Coşkusunu Paylaşmak İçin Gelin

Binbaşı Kocabaş, tüm halkı zafer coşkusunu paylaşmak üzere Mogan Gölü’nde buluşmaya davet etti. “Birlikte bu anı kutlayalım.” ifadeleriyle halkın katılımını teşvik etti.

Heyecan Verici Bir Gösteri

Türk Yıldızları'nın 4 numarasındaki Binbaşı Mehmet Balta, tüm pilotların hem gösteri pilotu olarak hem de gerektiğinde jet pilotu olarak görev yaptıklarını belirtti. Balta, “Uçuşlarımızda duman atıyoruz fakat gerektiğinde bomba atma becerisine de sahibiz.” dedi.

Gurur Verici Anlar

Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam, “Gösterilerimiz sırasında halkla kurduğumuz ilişki bizim en büyük motivasyon kaynağımız.” ifadelerini kullandı. Özellikle halkın coşkusunu görmek, ekip için önemli bir gurur kaynağı.

Provalar Devam Ediyor

Türk Yıldızları, 28 Ağustos'ta Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu yaptıktan sonra, 29 Ağustos’ta yine saat 18.00'de prova uçuşunu gerçekleştirecek. 30 Ağustos'taki etkinlikler ise, Anıtkabir’de saygı uçuşuyla başlayacak ve Mogan Gölü’ndeki gösteriyle devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar