Türk Yıldızları, 30 Ağustos’ta Ankara'da Gösteri Yapacak

Türk Yıldızları 30 Ağustos’ta Ankara'da Gösteri Düzenliyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ankara semalarında muhteşem gösteriler gerçekleştirecek.

Uçuş Hazırlıkları Tamamlandı

Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, 30 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de halkı Mogan Gölü’ne davet etti. Anıtkabir üzerinde gerçekleştirilecek saygı uçuşunun ardından gelen gösteri, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce izleyici taraftan takip edilecek.

Gösteri Sırasındaki Heyecan

Kocabaş, uçuş sırasında duygusal bir durum hissetmediklerini belirterek, “Gösteri sırasında irtifa, sürat gibi birçok parametreyi takip ediyoruz ve yalnızca işimizi yapıyoruz. Ancak büyük bir kalabalığın önünde performans sergileyeceğimiz için uçuşa çıkmadan önce heyecanlıyız.” dedi.

Bayram Coşkusunu Paylaşmak İçin Gelin

Binbaşı Kocabaş, tüm halkı zafer coşkusunu paylaşmak üzere Mogan Gölü’nde buluşmaya davet etti. “Birlikte bu anı kutlayalım.” ifadeleriyle halkın katılımını teşvik etti.

Heyecan Verici Bir Gösteri

Türk Yıldızları'nın 4 numarasındaki Binbaşı Mehmet Balta, tüm pilotların hem gösteri pilotu olarak hem de gerektiğinde jet pilotu olarak görev yaptıklarını belirtti. Balta, “Uçuşlarımızda duman atıyoruz fakat gerektiğinde bomba atma becerisine de sahibiz.” dedi.

Gurur Verici Anlar

Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam, “Gösterilerimiz sırasında halkla kurduğumuz ilişki bizim en büyük motivasyon kaynağımız.” ifadelerini kullandı. Özellikle halkın coşkusunu görmek, ekip için önemli bir gurur kaynağı.

Provalar Devam Ediyor

Türk Yıldızları, 28 Ağustos'ta Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu yaptıktan sonra, 29 Ağustos’ta yine saat 18.00'de prova uçuşunu gerçekleştirecek. 30 Ağustos'taki etkinlikler ise, Anıtkabir’de saygı uçuşuyla başlayacak ve Mogan Gölü’ndeki gösteriyle devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.