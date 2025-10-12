Türk Yıldızları Bandırma'da Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

Türk Yıldızları, Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteride binlerce kişiye nefes kesen akrobasi sunarak büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 19:45
Cumhuriyet Meydanı'nda büyük ilgi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Bandırma ve çevre ilçelerden gelen binlerce vatandaş, sahil bandından Türk Yıldızları'nın gökyüzünde sergilediği nefes kesen manevraları büyük bir heyecanla izledi.

Gösteri sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulunurken, gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlarla karşılandı. Bazı izleyiciler bu özel anları cep telefonlarıyla kayda alarak ölümsüzleştirdi.

Pilotlar zaman zaman telsiz aracılığıyla coşkulu kalabalığa seslenerek selam gönderdi ve gösteri boyunca yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

