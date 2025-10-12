Türk Yıldızları Bandırma'da Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
Cumhuriyet Meydanı'nda büyük ilgi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Bandırma ve çevre ilçelerden gelen binlerce vatandaş, sahil bandından Türk Yıldızları'nın gökyüzünde sergilediği nefes kesen manevraları büyük bir heyecanla izledi.
Gösteri sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulunurken, gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlarla karşılandı. Bazı izleyiciler bu özel anları cep telefonlarıyla kayda alarak ölümsüzleştirdi.
Pilotlar zaman zaman telsiz aracılığıyla coşkulu kalabalığa seslenerek selam gönderdi ve gösteri boyunca yoğun ilgi gördü.
